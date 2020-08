"UEFA Match Official" stand auf dem Trikot von Felix Brych, als er das Halbfinale der Europa League in Köln zwischen Manchester United und dem FC Sevilla leitete. Die linke Brusttasche des Schiedsrichters war in solchen Spielen bislang stets für das Logo der FIFA vorgesehen, denn für die Leitung eines Europapokalspiels müssen Schiedsrichter auf der FIFA-Liste stehen, so wie es bei Brych der Fall ist.

Doch zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Europa League und der Champions League war der Schriftzug des Weltverbands von den Trikots aller Schiedsrichter verschwunden - zu Gunsten eines UEFA-Logos. Warum?

UEFA grenzt sich von der FIFA ab

"Das neue Schiedsrichter-Logo soll in UEFA-Wettbewerben getragen werden, um klar zu zeigen, dass es sich um UEFA-Wettbewerbe handelt" , teilt die UEFA auf Anfrage der Sportschau mit. Zehn Tage und drei Nachfragen brauchte es für diese kurze Antwort. Aber geht es der UEFA wirklich um Sichtbarkeit und Marketing? Oder eher um eine Machtdemonstration gegenüber der FIFA? Denn mit dem Logo grenzt sich die UEFA weiter vom Weltverband ab, der jahrzehntelang seinen Platz auf den Trikots hatte.

Öffentlich scheint der UEFA das Thema fast unangenehm zu sein. In sozialen Netzwerken weist die sie zurzeit nahezu täglich darauf hin, dass die Trikots der Spieler Danksagungen an die Hilfskräfte in der Coronakrise zieren. Im Gegensatz dazu erklärt die UEFA nirgends die fundamentale Änderung während der laufenden Saison auf den Schiedsrichtertrikots: in keinem Tweet, in keiner Pressemitteilung, in keinem Mitgliedermagazin.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Schiedsrichter nicht informiert, FIFA schweigt

Eine größere interne Kommunikation fand offenbar auch nicht statt, denn die Unparteiischen selbst kennen keine Hintergründe der Änderung. "Unseren Schiedsrichtern wurden nur die neuen Logos zugeschickt - mit dem Hinweis, dass diese ab sofort in den Klub-Wettbewerben zu tragen seien" , sagt DFB-Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich im Gespräch mit der Sportschau. "Mehr wissen wir auch nicht."

Und was sagt der Weltverband dazu? "Die FIFA kommentiert das momentan nicht" , hieß es auf eine Anfrage der Sportschau.

Vorgehen nicht abgesprochen - und ein Teil des Konflikts

Die Frage, ob das Vorgehen abgestimmt war, ließen beide Organisationen unbeantwortet. Informationen der Sportschau zufolge gab es aber keinerlei Absprache zu dem Thema. Die Änderung der Schiedsrichtertrikots erfolgte einseitig durch die UEFA. Die Art der Einführung und der Kommunikation dazu deuten klar darauf hin: Das Schiedsrichter-Logo ist nun einer von vielen Teilen des ewigen Streits zwischen UEFA und FIFA.

"Der Konflikt zwischen beiden Organisationen ist größer, als die meisten annehmen" , sagt Sportschau-Experte Robert Kempe. "Mit seiner Rede beim UEFA-Kongress hat beispielsweise UEFA-Präsident Aleksander Ceferin den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino im März deutlich angegriffen." Ceferin sprach damals klar in Richtung Infantino, dass "Funktionäre nicht die Stars des Spiels sind, sondern nur die Wächter" .

Für die UEFA wildert die FIFA in ihrem Geschäftsfeld

Ein anderes aktuelles Beispiel: Gegen den Willen und die Empfehlung der FIFA stimmte die UEFA Ende Juni gemeinsam mit der südamerikanischen Konföderation CONMEBOL bei der Vergabe der Frauen-WM 2023 für Kolumbien und nicht für die gemeinsame Bewerbung aus Neuseeland und Australien. Die gegenseitige Blockadehaltung zwischen FIFA und UEFA bei Abstimmungen ist legendär. Auch auf vielen unteren Ebenen zeigt sich der Konflikt, nicht zuletzt im Schiedsrichterwesen: Die FIFA trieb den Video-Assistenten mit Wucht voran, die UEFA trat bei diesem Thema lange auf die Bremse.

Aktuell geht es zwischen UEFA und FIFA aber vor allem um die neue große Klub-WM mit 24 Mannschaften, die FIFA-Präsident Infantino einführen will. Das Geschäft mit den Klubs in Europa gehört nach ihrem Selbstverständnis aber der UEFA - mit der Champions League und der Europa League. In genau diesen Wettbewerben nimmt die UEFA der FIFA nun die mediale Sichtbarkeit auf den Schiedsrichtertrikots - und sorgt damit für Exklusivität der Marke UEFA.