UEFA gewährt Preisnachlass aus Dankbarkeit an die Fans

Die UEFA hatte im Februar zunächst angekündigt, für alle Endspiele Freikarten als Dank für die Unterstützung in der Pandemie zur Verfügung zu stellen. In der Champions League haben die Klubs darauf gedrängt, die Freikarten in einen generellen Preisnachlass umzuwandeln, wodurch die Karten in den Kategorien 3 (30 Euro weniger) und 4 (10 Euro weniger) für die Anhänger der beiden Klubs günstiger wurden.