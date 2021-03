Das ergab die Auslosung in der UEFA-Zentrale in Nyon am Freitag (19.03.2021). Dabei kommt es für die Bayern zu einer Neuauflage des Endspiels 2020 gegen PSG. Die Hinspiele finden am 6. und 7. April statt, die Rückspiele eine Woche später am 13. und 14. April.

Natürlich habe Paris Saint-Germain eine tolle Mannschaft, sagte Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Doch sein Arbeitgeber habe eben auch ein klares Ziel: "Wir wollen ins Finale."

Trainiert wird PSG von Mauricio Pochettino, und der hat an die Bayern eher keine guten Erinnerungen. In der vergangenen Saison traf er mit Tottenham in der Vorrunde auf den deutschen Rekordmeister - und verlor das Hinspiel 2:7. Zwei Monate später war Pochettino nicht mehr Trainer der "Spurs".

Noch kein Duell zwischen Klopp und Tuchel

Auch Dortmund bekam mit Manchester City ein schwieriges Los. Der BVB um Erling Haaland, der in dieser Champions-League-Saison schon zehn Tore erzielt hat, muss zunächst auswärts ran.

Die deutschen Trainer in England gingen Duellen mit deutschen Vereinen vorerst aus dem Weg. Jürgen Klopp spielt mit dem FC Liverpool gegen Real Madrid um den Halbfinal-Einzug, Thomas Tuchel mit dem FC Chelsea gegen den FC Porto.