Für den europäischen Fußballverband UEFA kam die Entlassung von Ole Gunnar Solskjaer nach der 1:4-Niederlage beim FC Watford offenbar recht unerwartet. Auf der Internetseite des Verbandes wird der Norweger nach wie vor als Trainer von Manchester United in der offiziellen Kaderliste genannt, in der UEFA-Vorschaumappe ist zudem die Rede von "Solskjaers Mannschaft".

Klublegende soll nächsten Tiefschlag verhindern

Doch am Dienstag (23.11.2021) wird Michael Carrick die Trainerbank der "Red Devils" besetzen, er ist vorerst interimsweise der Mann an der Linie. Und er hat gleich eine große Aufgabe. Das erste Spiel des ehemaligen Nationalspielers als Coach wird gleich ein enorm wichtiges für den Verein, es ist nahezu ein Finale. Ein Finale um das Weiterkommen in der Champions League.

ManUnited kann mit einem Sieg beim FC Villareal (18.45 Uhr) den Einzug ins Achtelfinale sichern. Bei einer weiteren Niederlage (Manchester hat fünf der vergangenen sieben Pflichtspiele verloren) droht dagegen das Aus in der Champions League. Für Carrick (seit 2018 Co-Trainer im Verein) geht es also nicht nur darum, selbst einen gelungenen Start in die Trainerkarriere zu haben, sondern auch darum, den Klub, für den er 464 Pflichtspiele im Mittelfeld bestritt, nicht noch weiter in Schieflage zu bringen.