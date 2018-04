Zum ersten Mal unter den letzten acht Teams

Trainer Vincenzo Montella

Dennoch steht die Mannschaft des italienischen Trainers Vincenzo Montella zum ersten Mal im Viertelfinale der Champions League. Zuletzt erreichte der Klub vor 60 Jahren im damaligen Europapokal der Landesmeister die Runde der letzten Acht. Dort geht es jetzt gegen den deutschen Meister Bayern München. Am Dienstag (03.04.2018) steigt das Hinspiel im Stadion Ramón Sánchez Pizjuan.

Die Bayern sollten gewarnt sein. Seit Jahren ist Sevilla Stammgast in den internationalen Wettbewerben und gewann 2014, 2015 und 2016 die Europa League. Das war zuvor noch keinem Verein gelungen. In der Gruppenphase blieb das Team gegen den FC Liverpool (2:2 und 3:3) ungeschlagen und warf im Achtelfinale sogar Manchester United (0:0 und 2:1) aus dem Wettbewerb.

Eigengewächs im Tor

Doch was macht die Mannschaft aus, und wer sind die Schlüsselspieler? Die Münchner müssen sich auf ein eher defensives 4-2-3-1-Sytem gefasst machen. So ist Sevilla jedenfalls gegen Manchester United aufgelaufen. Im Tor steht ein Eigengewächs. Sergio Rico (24) hat schon in der Jugend für den Verein gespielt und gewann dreimal die Europa League. In der spanischen Nationalmannschaft kommt er allerdings nicht an David de Gea und Pepe Reina vorbei.

Simon Kjaer

In der Innenverteidigung ist mit Clément Lenglet (22) ein junger Franzose gesetzt. Er spielt seit Januar 2017 beim FC, kam aus Nancy und gilt als großes Talent auf der zentralen Abwehr-Position. Der Däne Simon Kjaer (28) ist im Gegensatz dazu ein alter Hase. Der Kapitän der dänischen Nationalmannschaft spielte von 2010 bis 2013 beim VfL Wolfsburg, konnte sich dort aber nie richtig durchsetzen.

Escudero spielte bei Schalke

So erging es auch seinerzeit Sergio Escudero (28) beim FC Schalke. Der Spanier hatte bei den "Knappen" mit Verletzungen zu kämpfen und wurde zwischenzeitlich sogar in die zweite Mannschaft versetzt. Beim FC Sevilla ist er auf der Linksverteidiger-Position nicht wegzudenken - vor allem wegen seiner zahlreichen Offensiv-Vorstöße und seinen präzisen Flanken.

Escuderos Pendant auf der rechten Seite heißt Gabriel Mercado (31) und kommt aus Argentinien. 2007 wurde er mit dem Team um Sergio Agüero und Angel di Maria U20 -Weltmeister, und während die meisten seiner Kollegen anschließend zu europäischen Topklubs gingen, blieb er daheim und schaffte erst 2016 den Sprung ins Ausland. Zuletzt stand er wieder öfter im Kader der argentinischen Nationalmannschaft. Ob es für einen WM-Platz reicht, ist aber fraglich.

Zwei recht unbekannte Strategen auf der Doppel-Sechs

Auch die beiden defensiven Mittelfeldspieler sind nicht sonderlich bekannt. Der Argentinier Guido Pizarro (28) kam vor der Saison vom mexikanischen Klub Tigres UANL.

Der Franzose Steven N'Zonzi (28) spielte als Kind in der Jugendschule von Paris Saint-Germain, konnte sich dort aber nicht durchsetzen und landete schließlich beim Zweitligisten Amiens. Anschließend spielte er in der Premier League für die Blackburn Rovers und Stoke City. Dem Sechser-Duo wird ein hohes Maß an taktischem Verständnis nachgesagt.

Banega zieht die Fäden

Im zentralen Mittelfeld zieht Éver Banega (29) die Fäden. Der Argentinier hat alle Anlagen, die ein Weltklassespieler braucht, ist aber zu unkonstant und manchmal sogar launisch und leistet sich zudem immer wieder die eine oder andere Eskapade.

Éver Banega

Der U20-Weltmeister von 2007 gehörte vor der WM 2010 und 2014 zum Kader, wurde dann aber doch am Ende aussortiert. Schon seit 2008 spielt er in Spanien, zunächst in Valencia, dann in Sevilla. Nach einem Abstecher nach Italien zu Inter Mailand kam er im Sommer 2017 zu den Andalusiern zurück.

Ebenfalls in der Zentrale ist Franco Vázquez (29) zu finden. Der Italiener kam 2016 von US Palermo und spielt erst seit dem Weggang des Dänen Michael Krohn-Dehli im Januar zu Deportivo La Coruna eine größere Rolle im Sevilla-Mittelfeld. 2015 wurde er in Italiens Nationalteam berufen, brachte es bis heute aber nur auf zwei Länderspiele.

Correa, Nolito und Sarabia auf den Flügeln

Auf Linksaußen wirbelt Joaquín Correa (23). Der Argentinier, der auch mal rechts aufläuft, gilt als großes Talent, für einen Platz bei der WM wird es aber wohl nicht reichen. Er teilt sich die Position mit Nolito (31). Der konnte sich weder beim FC Barcelona noch bei Benfica Lissabon und erst recht nicht bei Manchester City durchsetzen. Seine beste Zeit hatte er bei Celta Vigo. Damals wurde er unter Trainer Vincente del Bosque auch bei der EM 2016 eingesetzt.

Auf dem rechten Flügel spielt Pablo Sarabia (25). Der schaffte es bei Real Madrid nicht in die erste Mannschaft, wechselte dann zum FC Getafe und nach dessen Abstieg 2016 nach Sevilla. Er durchlief alle spanischen Jugend-Nationalmannschaften, schaffte es aber nie ins A-Team.

Muriel der teuerste Transfers der Klubgeschichte

Wissam Ben Yedder

Wissam Ben Yedder (27) schoss Sevilla mit seinen beiden Toren im Rückspiel bei Manchester United eine Runde weiter. In sieben Partien in der Königsklasse hat er acht Treffer erzielt. Wohl auch deshalb wurde er zuletzt von Trainer Didier Deschamps ins französische Nationalteam berufen. Warum so spät? 2012 wurde er, damals noch als U21-Spieler, nach dem Besuch eines Pariser Nachtklubs für ein Jahr von Verband gesperrt und kam danach nicht mehr zum Einsatz.

Ben Yedders Konkurrent auf der Mittelstürmer-Position ist Luis Muriel (26). Der Kolumbianer ist der mit Abstand teuerste Spieler in der Geschichte des Klubs. Er kam im Sommer 2017 für geschätzte 21,5 Millionen Euro von Sampdoria Genua.

Ein "besonderer Geist"

Beim FC Sevilla ist also die Mannschaft der Star, das Kollektiv. Und nach Erfolgstrainer Unai Emery ist es jetzt auch Coach Montella gelungen, eine verschworene Einheit zu formen. Die mischt zwar in der heimischen Primera Divison nie ganz oben mit, sorgt aber international regelmäßig für Furore. Emery hat mal gesagt, der FC Sevilla habe "competición", damit meinte er, der Klub habe vor allem in K.o. -Spielen "einen besonderen Geist" . Und das klappt offenbar auch ohne Topstar.

