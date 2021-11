Thomas Tuchel kann zurzeit einfach machen, was er will. Am Ende hat er immer Erfolg. Im Topspiel der Champions League gegen Juventus Turin setzte der Trainer des FC Chelsea die beiden Topstürmer Romelu Lukaku und Timo Werner erstmal auf die Bank, dabei musste er verletzungsbedingt schon auf Kai Havertz verzichten. Von Beginn an nicht dabei waren auch der englische Nationalspieler Mason Mount und Kapitän und Defensivspezialist Cesar Azpilicueta.

Die "Blues" feierten an der heimischen Stamford Bridge am Ende dennoch einen klaren 4:0-Sieg gegen den italienischen Rekordmeister. Ein Pflichtspiel mit vier Treffern Unterschied verloren hatte Juventus zuletzt 2004. Die Tore besorgten Trevoh Chalobah (25. Minute), Reece James (56.), Callum Hudson-Odoi (58.) und der eingewechselte Werner (90.+5). Offensiv glänzte zudem der ansonsten nicht immer gesetzte Hakim Ziyech.

Richtige Mischung und beeindruckende Zahlen

"Man muss die richtige Mischung finden" , sagte Tuchel nach dem Spiel schon ein wenig lapidar. Doch selbst der 48-Jährige war hinterher ein wenig erstaunt von der Mischung, die er da auf den Platz geschickt hatte. Er habe eine "außergewöhnliche Leistung" gesehen, sagte der deutsche Trainer der Londoner.

Die Zahlen sind auch in dieser Saison beeindruckend. In 20 Pflichtspielen hat der FC Chelsea gerade mal zwei Niederlagen und acht Gegentreffer kassiert. Wettbewerbsübergreifend sind die "Blues" seit zehn Spielen ungeschlagen.