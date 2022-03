Die Spiele der Londoner finden bis auf Weiteres unter strengen Auflagen der Regierung statt. Der Verein darf pro Partie an der heimischen Stamford Bridge nur jeweils etwas mehr als eine Million Euro für Catering, Sicherheitsdienst und sonstige Mitarbeiter am Spieltag ausgegeben. Die Reisekosten für Auswärtsspiele sind auf knapp 24.000 Euro begrenzt. Auslandsreisen in der Champions League mit Charterflug und Luxus-Hotel für eine Delegation von rund 50 Personen sind unter diesen Bedingungen unmöglich. Trainer Thomas Tuchel scherzte gerade, dass er die Mannschaft "zur Not auch in einem Siebensitzer-Bus" zum Spielort transportieren würde.

Tuchel managt die Krise

Weil im englischen Fußball Sportdirektoren und Manager praktisch unsichtbar operieren, ist Tuchel in der Öffentlichkeit das Gesicht und die Stimme des FC Chelsea. Aktuell muss er sich durch ein Dickicht aus Fragen manövrieren, die nicht sein Hoheitsgebiet – den Fußball – betreffen, sondern die Besitzverhältnisse in der Premier League, den Krieg in der Ukraine oder eben die Reiseplanung zu Auswärtsspielen.

Ungewollt ist Tuchel zum Hauptverantwortlichen für Chelseas Krisen-PR geworden, und er macht diesen Job insgesamt beachtlich. Auf Fragen antwortet er, so gut er kann, gesteht auch die Grenzen seines Wissens und lässt Humor durchschimmern, sofern es angebracht ist. Mit dem Champions-League-Sieg im vergangenen Jahr hat sich Tuchel in England Respekt als Trainer erworben, im Moment lernt ihn das englische Publikum als Persönlichkeit zu schätzen.

Fans und Verein agieren unglücklich

An ihm liegt es jedenfalls nicht, dass Chelsea wenig Wohlwollen in der Öffentlichkeit erfährt. Daran sind eher die Fans Schuld, die auch weiterhin Abramowitsch besingen. Beim jüngsten Heimspiel gegen Newcastle United (1:0 durch ein Havertz-Tor) war nach wie vor ein Banner mit dem Gesicht des Oligarchen und dem Wortspiel "Roman Empire" zu sehen. Der Verein selbst hat sich gerade damit blamiert, beim englischen Verband, der FA, die Austragung des Pokal-Viertelfinals am Samstag beim Zweitligisten Middlesbrough unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu beantragen.