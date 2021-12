Montag Auslosung: Bayern im Achtelfinale, Barcelona in Europas 2. Liga

Barcelona steigt dagegen in die Europa League ab und spielt dort in der Zwischenrunde um einen Platz im Achtelfinale in Europas zweiter Liga. "Die Wahrheit ist, dass wir derzeit nicht zu den besten Teams Europas gehören" , sagte Barcelonas Ronald Araújo bei Movistar. "Wenn wir es wären, hätten wir es ins Achtelfinale geschafft."

Am Montag stehen die Auslosungen in beiden Wettbewerbe an. Das Achtelfinale der Champions League wird in der UEFA-Zentrale in Nyon in der Schweiz um 12 Uhr ausgelost, die Zwischenrunde der Europa League um 13 Uhr. Die Bayern treffen auf einen der Zweitplatzierten aus den anderen Gruppen der Champions League.