Die Andalusier galten nämlich vor der Auslosung für die Viertelfinalpartien neben dem AS Rom als "leichtester Gegner" in den Lostöpfen. Die Münchner wollen davon nichts wissen.

Form:

Momentan steht das Team von Vincenzo Montella, der Ende Dezember übernommen hatte, nur auf Rang sechs in der Liga. Die Teilnahme an der Europa League ist noch lange nicht gesichert, die Champions League bereits außer Reichweite. Dazu hat der fünffache Europa-League-Champion (bzw. UEFA-Pokal) in der Primera División auch seit drei Spielen nicht gewonnen.

Dass das Leistungsvermögen des im Kollektiv so starken Teams aber deutlich höher ist als es die Lage in der Liga aussagt, zeigten das 2:2 am Wochenende gegen Tabellenführer FC Barcelona, als man lange Zeit mit 2:0 führte, sowie der CL-Achtelfinalerfolg über Manchester United (0:0 und 2:1).