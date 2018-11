FC Bayern mit angespannter Personallage

Die Ausgangslage:

Der FC Bayern führt die Tabelle der Gruppe E derzeit mit zehn Punkten an. Benfica belegt den dritten Platz mit vier Punkten. Da die Portugiesen das Hinspiel mit 0:2 verloren haben, würde den Münchnern sogar eine 0:1-Niederlage reichen, um schon ins Achtelfinale zu kommen. Das liegt daran, dass es ausgeschlossen ist, dass die ersten drei Mannschaften die Gruppe punktgleich beenden.

Das sagt Bayerns Trainer: