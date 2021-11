Gruppe F - für alle vier Teams ist noch alles möglich

So offen wie zwischen dem FC Villareal, Manchester United, Atalanta Bergamo und den Young Boys Bern ist keine andere Konstellation. Auch nach dem vierten Spieltag wird für alle vier Teams sowohl das Weiterkommen als auch das Ausscheiden aus der Champions League möglich sein.

Was lediglich passieren kann: Gewinnen Villareal (gegen Bern) und Manchester (in Bergamo) am Dienstag ihre Spiele ist beiden jeweils die Europa League nicht mehr zu nehmen. Ebenso wären die Spanier bei einem Sieg und einem Remis in der anderen Partie sicher Dritter, gleiches gilt für ManUnited bei einem Erfolg und einem Unentschieden im Parallelspiel.