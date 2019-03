TOR

Manuel Neuer: Beim 0:1 sah der Nationaltorhüter in seinem 100. Champions-League-Spiel nicht gut aus und wäre im Nachhinein mal lieber in seinem Kasten geblieben, statt bis zum Strafraumrand herauszueilen. Bei einem Schuss von Andrew Robertson aus spitzem Winkel reagierte Neuer aber goldrichtig, am zweiten und dritten Gegentreffer war der Keeper schuldlos.

ABWEHR

Rafinha: Der erfahrene Brasilianer sollte den gesperrten Joshua Kimmich vertreten und tat das defensiv auch 25 Minuten sehr ordentlich. Einmal war er nicht ganz präsent im Zweikampf, und schon hatte Sadio Mané ihn abgehängt und das 0:1 erzielt. Nach vorne kommt er an Kimmichs Klasse wie erwartet nicht heran.

Niklas Süle: Seine Physis und Schnelligkeit dürften die Gründe gewesen sein, aus denen Niko Kovac ihm den Vorzug gegenüber dem erfahreneren Jerome Boateng gab. Süle zeigte diese Qualitäten durchaus und war in seinen Zweikämpfen meist Herr der Lage. Vor dem 1:1 hatte er dann einen Geistesblitz und schickte Serge Gnabry wunderbar steil.

Mats Hummels: Defensiv war der 30-Jährige meist auf dem Posten. Beim dritten Gegentor kam er gegen Mané zwar zu spät, aber hatte es auch mit einer perfekten Flanke zu tun. Seine Pässe, die ja durchaus auch mal mit etwas Risiko gespielt werden, fanden aber relativ selten ihr Ziel.