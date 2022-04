"Fast unmöglich": Tuchel mit Chelsea bei Real Madrid auf schwieriger Mission

Und wenn, dann nur mit erhobenem Kopf: "Alles auf dem Platz lassen" , zeigen, "dass wir härter arbeiten können" und "unser wahres Gesicht zeigen" , forderte er. Dann "akzeptieren wir, was immer kommt" . Ein Satz, den man in Chelsea dieser Tage so oder so interpretieren kann.

Quelle: dpa