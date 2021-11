Nagelsmann freut sich auf Rückkehr: Corona-Schnelltests negativ

Unentschieden reicht für das CL-Achtelfinale

Nagelsmann will mit dem vierten Sieg im vierten Gruppenspiel vorzeitig mit dem deutschen Fußball-Rekordmeister ins Achtelfinale einziehen, wie er sagte. Auch ein Unentschieden würde dafür schon ausreichen. Bei der Aufstellung wird er auch das Bundesliga-Topspiel gegen den Tabellendritten SC Freiburg am Samstag im Blick haben. Er wolle "die Belastung verteilen", kündigte er an. " Es sind beides wichtige Spiele ", sagte er mit Blick auf Lissabon und Freiburg.

Nagelsmann hat bislang vier Partien wegen Corona im Stadion verpasst, darunter das 4:0 im Hinspiel gegen Benfica sowie das historische 0:5 der Bayern beim Pokal-K.o. gegen Borussia Mönchengladbach.

dpa | Stand: 01.11.2021, 14:01