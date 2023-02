Champions League Bayern und BVB starten - Daten und Fakten zum Achtelfinale Stand: 14.02.2023 07:45 Uhr

Mit der K.o.-Runde geht die Champions League in die entscheidende Phase. Wer sind die Favoriten? Was gibt es zu verdienen?

Wie lange dauert das Achtelfinale?

Bis alle acht Viertelfinalteilnehmer feststehen, muss sich der Fan exakt einen Monat und einen Tag gedulden. Die UEFA streckt aus Gründen der Vermarktung die K.o.-Runde über vier Wochen. Mit den Achtelfinals Paris St. Germain - Bayern München und AC Mailand - Tottenham Hotspur geht es am Dienstag (14.02.2023) los, es folgen FC Brügge - Benfica Lissabon und Borussia Dortmund - FC Chelsea (15.02.2023).

Erst in der nächsten Woche spielen dann Eintracht Frankfurt - SSC Neapel und FC Liverpool - Real Madrid (21.02.2023), danach RB Leipzig - Manchester City und Inter Mailand - FC Porto (22.02.2023). Die Rückspiele finden dann am 7./8. und 14./15. März statt.

Wer holt sich den Titel?

Mit Paris gegen Bayern und der Neuauflage des Vorjahresfinales zwischen dem FC Liverpool und Real Madrid versprühen gleich zwei der Achtelfinal-Partien echtes Endspiel-Flair. Interessant wird sein, wie der FC Liverpool von Jürgen Klopp sich angesichts der Formkrise in der Premier League präsentiert.

Zudem will Manchester City seinen Königsklassen-Fluch endlich besiegen. Gerade Startrainer Pep Guardiola hat eine lange Liste des Scheiterns angesammelt. Schaut man auf die aktuelle Form der 16 Teams, führt allerdings kein Weg an der SSC Neapel vorbei - die Süditaliener sind das Überraschungsteam des europäischen Fußballs. Und der Favorit gegen den Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt.

Doch dessen Manager Markus Krösche hat das Erreichen des Viertelfinales als klares Ziel benannt. Für die Bundesliga wäre es nach der Enttäuschung bei der WM wichtig, dass die vier Achtelfinalisten nicht nur ein gutes Bild abgeben, sondern zumindest zwei Teams bis ins Viertelfinale kommen. Am schwierigsten wirkt die Aufgabe für Leipzig gegen Manchester City.

Um wie viel Geld geht es?

Sagenhafte zwei Milliarden Euro werden an die Teinehmer in dieser Saison insgesamt ausgeschüttet. Allein für die Teilnahme an der Gruppenphase hat jeder Starter 15,64 Millionen Euro aus dem mit 500,5 Millionen gefüllten UEFA-Topf erhalten - hinzu kamen Sieg und Punkt-Prämien.

Für alle Achtelfinalisten gibt es 9,6 Millionen, Viertelfinalisten erhalten weitere 10,6 Millionen, die beiden Halbfinal-Klubs 12,5 Millionen. Wer es ins Endspiel schafft, bekommt 15,5 Millionen, der Sieger noch einmal 4,5 Millionen. Damit aber längst nicht genug: Zusätzlich werden die Klubs für ihr Europacup-Abschneiden der vergangenen zehn Jahre erfolgsabhängig entlohnt, rund 600 Millionen werden so aufgeteilt.

Und es gibt noch den sogenannten Marktpool, der auf insgesamt 300,3 Millionen Euro geschätzt wird und in dem die Fernsehgelder enthalten sind. Dort wird eine Hälfte der TV-Einnahmen analog zum Abschneiden in der Liga aufgeteilt. Die Bayern kriegen als Bundesliga-Meister 40 Prozent, Dortmund als Vize 30, der Dritte Leverkusen 20 und die viertplatzierten Leipziger 10 Prozent. Frankfurt, nicht über die Liga qualifiziert, geht leer aus. Da die Vergabe der zweiten Hälfte des Marktpools jedoch von den in der Champions League absolvierten Spielen abhängt, können die Frankfurter bei einem Lauf in der K.o.-Runde weitere Millionen abräumen - von den Zuschauer-Einnahmen ganz abgesehen.

Wie geht es nach dem Achtelfinale weiter?

Am 17. März 2023, also zwei Tage nach dem letzten Achtelfinal-Spieltag, lost die UEFA die Paarungen für das Viertel- und Halbfinale aus. Dort greifen dann keine Einschränkungen, es könnte also auch zu Duellen zwischen zwei deutschen Mannschaften kommen - sofern sie eine Runde weiterkommen.

Die Viertelfinale steigen am 11./12. und 18./19. April 2023, die Termine für die Halbfinale sind der 9./10. und 16./17. Mai 2023. Das Finale steigt am 10. Juni 2023 im Istanbuler Atatürk-Olympiastadion.

Gibt es die Champions League in der Sportschau?

In der Saison 2022/23 gibt es alle Spiele der Champions League mit deutscher Beteiligung als Audio-Livereportagen. Alle Livestreams werden über die gesamte Spieldauer und ohne Unterbrechungen für Musik, Werbung oder Nachrichten angeboten. Eingebettet sind die Reportagen in moderierte Sendungen mit Analysegesprächen und Beiträgen, die immer zehn Minuten vor Anpfiff beginnen. Die Audiostreams finden Sie in der ARD Audiothek, in der Sportschau App, im Web und auf Smart Speakern.

Wo gibt es die Spiele im Fernsehen?

Wer alle Spiele live schauen möchte, braucht zwei Abos. Wie bereits in der vergangenen Spielzeit laufen die Partien bei DAZN und Amazon. Im frei empfangbaren TV bietet das ZDF mittwochs ab 23.00 Uhr Zusammenfassungen an.