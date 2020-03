Internationale Spiele schwieriger umzusetzen

Das große Problem für die UEFA: In den unterschiedlichen europäischen Ländern herrschen in Sachen Coronavirus bald möglicherweise unterschiedliche Situationen. Wenn ein Land Spiele wieder zulassen sollte, muss das im Land des Gegners noch lange nicht der Fall sein. Für die UEFA ist die Neuansetzung von Spielen damit deutlich schwieriger als für die Ligen. Die Europa League hält laut Spielplan im Achtelfinale Partien in der Schweiz, Italien, Spanien, Dänemark, England, Ukraine und Deutschland bereit. In der Champions League sind es Italien, Spanien, England und Deutschland. Werden all diese Länder gleichzeitig bereit sein, wieder Fußball zu spielen? Diese Vorhersage kann niemand seriös treffen.

Eine Priorisierung könnte die Folge sein. "Wenn es keine Alternativen gibt, ist der Abschluss der Meisterschaften wohl die bessere Lösung", sagte Ceferin in der italienischen Zeitung "La Republicca". Denn damit wäre klar, dass die Teilnehmer für die kommende Europapokalsaison ermittelt werden und die Einnahmen im Europapokal für die UEFA und die Teilnehmer wieder fließen.

Finanzielle Fragen werden kommen

Bei der Konferenz am Mittwoch wird außerdem das Thema Geld sicher eine große Rolle spielen. Die Klubs, Ligen, Verbände und die UEFA selbst versuchen nach wie vor, alle Spiele auszutragen, um die finanziellen Verluste beim Fernsehgeld und bei den Sponsoreneinnahmen so gering wie möglich zu halten. Eine weitere Arbeitsgruppe der UEFA sollte sich mit den finanziellen Folgen beschäftigen.

Und die sind bekanntlich deutlich: Im Fußball beschäftigte Menschen verlieren möglicherweise ihre Arbeitsplätze. In der Slowakei ist mit MSK Zilina der erste Klub in die Insolvenz gegangen, Spieler unterhalb der Spitze fürchten um ihre Weiterbeschäftigung. Dominique Blanc, Präsident des Schweizer Verbandes, hatte beim UEFA-Kongress Anfang März in Amsterdam bereits angekündigt, dass finanzielle Hilfe der UEFA für die Verbände bald notwendig werden könnte.

Auch der UEFA brechen Einnahmen weg

Wie die aussehen könnte, ist unklar. Denn die UEFA hat zudem vielleicht bald selbst ein Problem. Die EM sollte Einnahmen von 2,1 Milliarden Euro bringen, die Klub-Wettbewerbe der Saison 2018/19 brachten fast 3,9 Milliarden Euro ein. Beide Einnahmemöglichkeiten fallen für die UEFA nun vorerst ganz oder teilweise aus.

Es gibt laut Finanzbericht der UEFA eine "nicht zweckgebundene Reserve" von mindestens 500 Millionen Euro. "Die UEFA benötigt Mittel, um gegen Geschäftsrisiken und unvorhergesehene Ereignisse abgesichert zu sein", heißt es dazu in dem Bericht. Das Geld könnte also bald zum Einsatz kommen.

