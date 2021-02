Einige weitere Partien des Europapokals werden ebenfalls an einem neutralen Ort ausgetragen. So auch die Duelle der spanischen Mannschaften Atletico Madrid (gegen den FC Chelsea in Bukarest) und Real Sociedad San Sebastian (gegen Manchester United in Turin). Das Hinspiel des FC Sevilla gegen Borussia Dortmund ist weiterhin für den 17. Februar in Andalusien angesetzt. Das Rückspiel im eigenen Stadion, das sich der BVB durch den Gruppensieg sicherte, wird nun vermutlich verlegt werden müssen. Über mögliche Ausweichorte ist noch nichts bekannt. An der Regel, dass bei Punkt- und Torgleichheit die mehr erzielten Auswärtstreffer entscheiden, würde eine Verlegung nichts ändern.

Andalusien ist zusammen mit Katalonien und der Region um die Hauptstadt Madrid die am stärksten von Covid-19 betroffene Provinz Spaniens. Nach der offiziellen Statistik verzeichnete Andalusien in der Woche vom 3. bis 10. Februar sogar die meisten Neuinfektionen aller spanischen Regionen. Spanien lag am Donnerstag (11.02.2021) bei einem Inzidenzwert von etwa 300. Das benachbarte Portugal, das als Virusvarianten-Gebiet eingestuft ist, bei 333.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat trotzdem keinerlei Bedenken, nach Sevilla zu fliegen. "Europaweit bewegen sich die Inzidenzen nach unten" , sagte er am Donnerstag bei einer digitalen Medienrunde. Mannschaft, Trainerstab und auch das Funtkionsteam würden sich Monaten in einer "Bubble" bewegen, daher habe es bislang "bei uns gottseidank noch nicht so viele Fälle gegeben" .

Stand: 11.02.2021, 18:30