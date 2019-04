Ole Gunnar Solskjaer weiß, wovon er spricht. "Es wird nicht entschieden sein, bevor wir nicht 90 Minuten im Camp Nou gespielt haben" , sagt der einstige Bayern-Schreck vor seiner Rückkehr mit Manchester United ins legendäre Stadion des FC Barcelona.

Barcelona beginnt druckvoll

Dort hatte der damalige Stürmer Solskjaer den Münchnern 1999 mit seinem Tor (93.) den "Sekundentod" versetzt, als Teammanager will er am Dienstag (16.04.19) im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League das nächste "Wunder von Barcelona" schaffen.

Wie damals liegt United 0:1 zurück, und natürlich hat das Team um Marc-André ter Stegen und Superstar Lionel Messi die besseren Karten. "Barcelona verliert normalerweise nicht zu Hause" , weiß Solskjaer, "aber wir können dafür sorgen" .

Spiel in Paris gedreht

Wie im Achtelfinal-Rückspiel bei Paris St. Germain, als sein Team das 0:2 aus dem Hinspiel noch sensationell drehte (3:1). Solskjaer - allein der Name des Norwegers steht als Synonym für große Comebacks. "Ich glaube nicht an Schicksal, aber daran, dass du bekommst, was du verdienst" , sagt er. Im ESPN-Interview ergänzt er: "Ich werde Schmetterlinge im Bauch haben und kann es kaum erwarten, bis es losgeht. Das ist die größte Bühne."

Und dort hatte er vor 20 Jahren seinen größten Auftritt, als er United nach dem Ausgleich durch Teddy Sheringham (90.+1) mit der Rückennummer 20 zum Triple schoss. "Wir werden diese Bilder im Kopf haben" , sagt Mittelfeldspieler Juan Mata, "wie er das Tor gefeiert hat, den Jubel von Sir Alex Ferguson." Solskjaer werde in seiner Ansprache "sicher davon erzählen - und wir werden versuchen, den United-Fans dort eine weitere großartige Nacht zu bescheren" .

Messi mikt erstaunlicher Statistik

Doch das wird wohl noch schwieriger als im Achtelfinale. "Barca ist nicht PSG" , sagt Romelu Lukaku, "sie sind auf einem anderen Niveau" . Zumal Messi nach seiner Nasenverletzung im Hinspiel und der Pause beim 0:0 der Barca-C-Elf in Huesca wieder dabei sein wird. Allerdings: Messi hat in keinem seiner jüngsten zwölf (!) Viertelfinalspiele getroffen, seit dem Triumph 2015 schied Barca immer in dieser Runde aus.

Die voraussichtlichen Mannschaftsaufstellungen:

Barcelona: ter Stegen - Semedo, Pique, Lenglet, Alba - Busquets, Sergi Roberto, Rakitic, Arthur - Messi, Suarez

Manchester: De Gea - Dalot, Smalling, Lindelöf, Young - McTominay, Fred, Pogba - Lukaku, Rashford, Lingard

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

sid/dpa | Stand: 15.04.2019, 18:14