Schalke-Trainer Domenico Tedesco wollte im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City die "kleine Chance" nutzen. Am Ende war seine Elf beim 0:7 (0:3) am Dienstagabend (12.03.2019) aber chancenlos und schied damit nach dem 2:3 im Hinspiel sang- und klanglos aus der Champions League aus.