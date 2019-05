Jürgen Klopp hat es aufgegeben. Nicht dieses Halbfinalduell der Champions League mit dem FC Barcelona, nein: Dafür haben der deutsche Teammanager und ganz besonders der FC Liverpool viel zu viele Wunder erlebt. Doch das Projekt, diesen außerirdisch spielenden Lionel Messi zu stoppen, das hat wirklich keinen Sinn mehr. "Er ist unaufhaltsam" , sagt Klopp vor dem Rückspiel, in dem die "Reds" am Dienstagabend (07.05.2019) ein 0:3 aufholen müssen.

"Wenigstens in Schönheit sterben"

Doch: "Weil es Fußball ist" , sagt Klopp, ein Spiel, in dem ohnehin vieles "Schicksal" sei, werde er es wieder versuchen: "Wir wollen das kleine Wunder schaffen und sonst wenigstens in Schönheit sterben." Die Devise laute: "Volles Risiko!"

Ob es das Schicksal vorsieht, dass er am Ende wieder in einem großen Finale steht (er hat die jüngsten sechs verloren) oder Liverpool gar vom Meisterfluch erlöst, das liegt nicht nur in Liverpools Hand. "Wir können nur tun, was wir können" , betont Klopp. "Mit allem, was wir haben, mit wahrer Leidenschaft, viel Herz und mit Lust, beflügelt vom Mythos Anfield" , wie Klopp hofft.

Ohne Salah, Firmino und Keita

Ein Zündfunke, womöglich ein frühes Tor - und das Stadion könnte explodieren wie 2016 beim 4:3 gegen Borussia Dortmund. Höchst problematisch dabei ist, dass Liverpool ohne die Superstars Roberto Firmino und Mohamed Salah sowie ohne den im Hinspiel früh verletzten Naby Keita gegen den FC Barcelona und dessen deutschen Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen auskommen muss. Im Angriff ruhen die Hoffnungen deshalb fast ausschließlich auf Sadio Mané.

Immerhin: Zweimal wurde im wichtigsten Europapokal ein Drei-Tore-Rückstand im Halbfinal-Rückspiel noch gedreht: Panathinaikos Athen schaltete 1971 nach einem 1:4 noch Roter Stern Belgrad aus, der FC Barcelona setzte sich 1986 nach einem 0:3 gegen IFK Göteborg durch.

Wie einst in Istanbul

Die Suche nach einem guten Omen war immerhin erfolgreich, sogar doppelt. Da ist einerseits Istanbul, das mystische Wort. Liverpool gewann dort 2005 das Champions-League-Finale gegen Milan nach 0:3-Halbzeitrückstand. Zudem hat Schiedsrichter Cüneyt Cakir schon 2016 das erwähnte 4:3 gegen den BVB geleitet - ebenfalls ein "Anfield miracle".

Abwehrspieler Dejan Lovren hat den unerschütterlichen Glauben zuletzt perfekt beschrieben. "Wir sind Liverpool. Wir sind einmalig" , sagte er: "Wir haben die Eier für die größten Comebacks."

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Liverpool: Allison - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Shaqiri, Sturridge, Mané

Barcelona: Ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Alba - Rakitic, Busquets, Vidal - Messi, Suarez, Coutinho

Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (Türkei)

Stand: 07.05.2019, 09:15