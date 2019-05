Der ehemalige Wolfsburger Divock Origi (7. Minute) machte den frenetischen Fans an der Anfield Road durch sein frühes Tor Hoffnung auf die Sensation. Das Hinspiel hatte Liverpool im Camp Nou mit 0:3 verloren. Als Georginio Wijnaldum kurz nach der Pause per Doppelschlag (54., 56.) das Hinspielergebnis egalisierte, stand das traditionsreiche Stadion Kopf. Bei Origis zweitem Tor (79.) brachen alle Dämme.

Von Beginn an hohes Tempo

Die Partie begannen vor allem die Gastgeber, bei denen in Mohamed Salah, Roberto Firmino und Naby Keita drei wichtige Spieler fehlten, mit fast bedingungsloser Offensive. Nachdem Barcelonas Torhüter Marc-André ter Stegen einen Schuss von Jordan Henderson aus kurzer Distanz noch parieren konnte, war der Deutsche beim Abstauber von Origi chancenlos (7.).

Liverpool ging sichtbar euphorisiert direkt auf das zweite Tor, allerdings stand die Mannschaft von Jürgen Klopp defensiv das ein oder andere Mal auch etwas offen gegen die Konter-Ansätze der Katalanen, die nach einer Viertelstunde auch in die Partie gefunden hatten. Gelegenheiten, von denen es auf beiden Seiten durchaus einige gab, entschärften entweder ter Stegen oder sein Gegenüber Alisson Becker, der vor allem bei Jordi Albas Vorstoß in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs glänzend parierte (45.+3). Es war bis dahin eine spektakuläre Begegnung auf Augenhöhe, in der beide Kontrahenten mutig nach vorne spielten.

Wijnaldum lässt Anfield träumen

In der zweiten Hälfte ging es nahtlos so weiter - und es wurde noch wilder. Ter Stegen parierte nach einer Ecke aus ganz kurzer Distanz (49.), beinahe im direkten Gegenzug tauchte Luis Suárez frei vor dem Liverpooler Gehäuse auf, fand aber wiederum in Alisson seinen Meister. Der eingewechselte Wijnaldum machte es auf der anderen Seite besser. Zunächst verwertete er eine flache Flanke von Trent Alexander-Arnold mit einem wuchtigen Flachschuss (54.) und köpfte dann keine 120 Sekunden später eine Hereingabe von Xherdan Shaqiri in den Winkel (56.).