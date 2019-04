Der City-Elf reichte gegen den englischen Ligarivalen ein völlig verrücktes 4:3 (3:2) vor eigenem Publikum nicht, um das 0:1 aus dem Hinspiel wettzumachen - in der Nachspielzeit wurde das vermeintliche 5:3 nach Videobeweis nicht anerkannt.

Doppelpack von Son

Tottenhams Erfolgsgaranten waren der schon im Hinspiel erfolgreiche Ex-Leverkusener Heung-Min Son (7./10.) und Fernando Llorente (73.), dessen Tor nach Videobeweis für die Entscheidung sorgte. Für City, das in der Startelf ohne Leroy Sane und mit Ilkay Gündogan antrat, trafen in einer turbulenten Anfangsphase Raheem Sterling (4./21.) und Bernardo Silva (11.).

Nach dem 4:2 durch Sergio Agüero (59.) war City kurzzeitig im Halbfinale, doch dann kam Llorente. Der Pep-Fluch hält an: Die Starensemble von Manchester City ist nach einem dramatischen Spiel voller Rekorde bereits im Viertelfinale der Champions League an Tottenham Hotspur mit "Tormaschine" Heung-Min Son gescheitert.

"Bedeutet unglaublich viel"

Son war anschließend begeistert, obwohl er wegen einer Gelbsperre im Halbfinal-Hinspiel fehlen wird: "Ein großer Tag für Tottenham, das Halbfinale bedeutet für den Klub unglaublich viel. Wir sind mit sehr viel Selbstvertrauen hier aufgetreten, heutezutage ist es aber auch gar nicht mehr so wichtig, ob du in der Champions League zu Hause oder auswärts spielst. Es war total verrückt. Wir haben sie wieder ins Spiel kommen lassen, dann aber großartig gekämpft."

City-Verteidiger Vincent Kompany war fertig mit den Nerven: "Es ist total enttäuschend. Wir haben gut gespielt, vier Tore geschossen. Wir haben alles gegeben, haben gekämpft bis zur letzten Minute - es ist schwer zu verstehen."

Guardiola scheitert seit 2011 regelmäßig

Startrainer Pep Guardiola erlebte somit die nächste Enttäuschung in der Königsklasse. Der Katalane gewann den Henkelpott nur mit dem FC Barcelona (2009 und 2011), anschließend scheiterte er sowohl mit Bayern München als auch City stets schon vor dem Endspiel.

Tottenham schrieb dagegen Geschichte und zog erstmals in das Halbfinale der Champions League ein, die Londoner stehen erstmals seit dem UEFA-Cup-Sieg 1984 in einem europäischen Semifinale. Dort treffen die Spurs auf den Favoritenschreck Ajax Amsterdam, der bereits Real Madrid und Juventus Turin ausgeschaltet hat.

Führung durch Sterling

City begann fünf Wochen nach dem 7:0 gegen Schalke an gleicher Stelle furios. Nur 3:51 Minuten waren gespielt, als Sterling nach Zuspiel von Kevin de Bruyne den Ball ins lange Eck schlenzte. Für Manchester war es das schnellste Champions-League-Tor der Geschichte. Und es blieb historisch: Der Ex-Leverkusener Son brachte Tottenham mit einem Blitz-Doppelpack in nur 130 Sekunden in Führung.

City musste nun drei Tore schießen, das erste gelang Bernardo Silva fast im Gegenzug. Vier Treffer in den ersten elf Minuten bedeuteten einen weiteren Königsklassen-Rekord. Gleiches galt für die fünf Tore nach 21 Minuten - Sterling setzte mit dem 3:2 den Reigen fort.

Packend und intensiv

Anschließend blieb die Begegnung packend, intensiv und voller Spannung. BVB-Bezwinger Tottenham, bei dem Englands Nationalspieler Dele Alli trotz Handbruchs von Beginn an spielte, stand nun tiefer, aber sicherer. Nach der Pause wurde City für seine Moral belohnt, als de Bruyne mit seiner dritten Torvorlage Agüero perfekt in Stellung brachte. City wähnte sich im Halbfinale, doch dann traf Llorente mit der Hüfte.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Mittwoch, 17.04.19, 22.50 Uhr