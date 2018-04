Guardiola - Fokus auf die Champions League

Kaum ein City-Fan kann sich wohl etwas Schöneres vorstellen als gegen den Stadtrivalen Manchester United die englische Meisterschaft klar zu machen. Das wäre am kommenden Samstag (07.04.2018) bereits möglich, doch für Trainer Pep Guardiola und seine Mannschaft liegt die Aufmerksamkeit in diesen Tagen auf einem ganz anderen Gegner. "Ich denke bei allen Entscheidungen an Liverpool, unseren Gegner vor und nach United", sagte der Trainer.

Spannendes Duell steht bevor

Pep Guardiola mit Leroy Sané (l.), Kyle Walker und Fernandinho (r.)

Der Titelgewinn in der Liga scheint sieben Spieltage vor dem Saisonende nur noch Formsache zu sein, und so setzt City den Fokus auf das Champions-League-Duell mit dem FC Liverpool. Guardiola ist gewarnt, denn Liverpool muss sich momentan keineswegs vor den "Citizens" verstecken.

Tabellenplatz drei und fünf Siege aus den vergangenen sechs Ligaspielen: Eine Statistik, die Liverpool hoffen lässt. Zudem hat der Katalane noch gegen keinen anderen Trainerkollegen so oft verloren wie gegen Jürgen Klopp. Seine Bilanz: fünf Siege, ein Unentschieden und sechs Niederlagen.

Noch im Januar fügten die "Reds" beim 4:3 an der heimischen Anfield Road City ihre bisher einzige Saison-Niederlage zu. "In einigen Momenten sind wir auf dem gleichen Niveau. Wir glauben an unsere Chance aber wissen, dass es unglaublich schwer wird" , sagte Klopp.

Starke Sturmreihe der "Reds"

Liverpools Mo Salah (l.), Sadio Mané (m.) und Roberto Firmino

Gerade die Offensive Liverpools überzeugt in dieser Saison. Allen voran der Ägypter und Top-Torjäger Mohamed Salah, der in der Liga bereits 29 Treffer erzielt hat. Das offensive Trio komplettieren der ehemalige Hoffenheimer Roberto Firminio (14 Liga-Tore) und Sadio Mane (neun Treffer).

"Die drei Spieler sind fast unaufhaltsam. Sie sind so schnell und so gut. Liverpools Spiel ist kompliziert für uns" , sagte Guardiola vor der Partie. Kompliziert, weil das Kurzpass-Spiel der Mannschaften von Guardiola durch Klopps Denkweise des frühen und schnellen Pressings stark gehemmt wird.

Generalproben in der Liga stimmten

DIe Generalproben glückten: City ließ dem FC Everton am Wochenende keine Chance. Bereits zur Halbzeit führte der Spitzenreiter mit 3:0 und schonte sich dann merklich für das anstehende Champions-League-Duell. 3:1 hieß es am Ende für die Guardiola-Elf.

Die "Reds" taten sich schwerer, besiegten am Ende Crystal Palace aber knapp mit 2:1. Kurz vor Schluss erzielte Torjäger Salah noch den Siegtreffer.

Nach dem Ligaspiel stimmte Klopp auf den kommenden Gegner und das erste Liverpooler Champions League-Viertelfinale seit 2009 ein: "Es wird Feuer im Spiel sein. Wenn ich mich als Zuschauer entscheiden müsste, würde ich diese Partie gucken."

Stand: 04.04.2018, 08:32