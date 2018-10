Ausgangslage:

Anders als zuletzt in der Bundesliga war der jüngste Auftritt der Bayern in der Champions League souverän. Beim 2:0 bei Benfica Lissabon ließ der deutsche Rekordmeister nichts anbrennen. Auch Ajax' Auftakt in die "Königklasse" verlief rund. Zwei Mal der argentinische Verteidiger Nicolas Tagliafico und Talent Donny van den Beek besorgten die Treffer zum 3:0-Sieg gegen AEK Athen. Ein Sieg im Spitzenspiel der Gruppe E könnte also für beide Teams schon einen wichtigen Schritt Richtung Achtelfinale bedeuten.

Form:

Bis zum Start der englischen Woche in der Bundesliga war die Bilanz bei Bayern München noch optimal: Sieben Siege in sieben Pflichtspielen hatte das Team unter Niko Kovac gesammelt. Doch dann kamen ein Remis gegen den FC Augsburg und die erste Saison-Niederlage mit dem 0:2 bei Hertha BSC. Eine weiteres Spiel ohne Sieg könnte eine erste kleine Krise unter Kovac bedeuten. Ajax gewann am Wochenende sein Ligaspiel mit 2:0 bei Fortuna Sittard, musste aber davor im Topspiel bei Dauerrivale PSV Eindhoven eine empfindliche 0:3-Niederlage hinnehmen.

Personal: