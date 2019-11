Alle reden von Paris Saint-Germains Klasse-Stürmern wie Mauro Icardi, Ángel Di María oder Kylian Mbappé. Das ist auch vor dem Champions-League-Gruppenrückspiel am Dienstag (26.11.2019) bei Real Madrid nicht anders. Weltmeister-Stürmer Mbappé beherrscht die Schlagzeilen.

Bietet Real 400 Millionen Euro?

Umworben: Kylian Mbappé

Der 20 Jahre alte Ausnahme-Angreifer hat in 99 Pflichtspielen für Paris 69 Tore erzielt und 36 Assists geliefert. Das macht ihn begehrenswert, und angeblich steht er vor dem Absprung. Neben anderen internationalen Top-Klubs, die Interesse an seinen Diensten haben sollen, bereitet Real laut der französischen Zeitung "Parisien" ein Mega-Angebot von 400 Millionen Euro vor.

Nur PSG noch ohne Gegentor

Angesichts solcher Zahlen und der unbestreitbaren Mega-Qualität der Pariser Offensivabteilung verliert man schon mal aus den Augen, dass sich die Abwehr der Franzosen in dieser Saison zum heimlichen Star gemausert hat. PSG ist nach vier Spieltagen der einzige Klub in der Champions League ohne Gegentreffer - 10:0 lautet das Torverhältnis.

Im Gruppenhinspiel wurde auch Real Madrid mit 3:0 abgefertigt. Nach vier Siegen aus den ersten vier Gruppenspielen ist PSG bereits für das Achtelfinale der Königsklasse qualifiziert.

Auch in den bisherigen 14 Ligaspielen stand die Pariser Defensive meist recht sicher. Mit acht Gegentreffern stellt PSG die zweitbeste Abwehr der Ligue 1 - nur Stade Reims hat eins weniger.

Kluge Transfers

Nachdem es in der vergangenen Saison wieder nichts wurde mit dem Gewinn der Champions League, hat PSG-Trainer Thomas Tuchel seinen Kader gezielt modifiziert, auch in der Abwehr. Der Klub trennte sich von den Torhütern Gigi Buffon und Kevin Trapp. Dafür kam von Real Madrid der dreimalige Champions-League-Gewinner Keylor Navas.

Wunschverpflichtung Diallo