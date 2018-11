Wie ungleiche Resultate der Champions League schaden

Der Trend setzt sich nach den Reformen fort

Die Folge von derart ungleichen Spielen ist ein unausgeglichener Wettbewerb. Die UEFA beschloss vor der aktuellen Saison einige Reformen, die nach der Einschätzung von Experten die Großen noch größer machen werden. Es gibt mehr Geld für die Spitzenklubs und auch mehr Startplätze in der Gruppenphase für die vier großen Nationen, während Länder wie die Schweiz oder die Niederlande nicht mal mehr einen direkten Starter haben.

Citys Gabriel Jesus beim 6:0 gegen Schachtjor Donezk

Vielleicht war es neben dem finanziellen Antrieb aber auch ein Gedanke, dass dem Tabellenvierten der Premier League in einem Spiel beim FC Barcelona mehr zuzutrauen ist als dem Meister der Schweizer Liga. Egal, ob das der Fall war: Der Trend setzt sich bislang auch in der aktuellen Saison fort. Den höchsten Sieg der ersten vier Spieltag feierte Manchester City mit einem 6:0 gegen Schachtjor Donezk.

Champions League ungleicher als die Topligen

Dass die Champions League ein besonderes Problem mit einem unausgeglichenen Wettbewerb hat, zeigt ein Vergleich mit den großen nationalen Ligen in Europa. Die sportliche Lücke zwischen Spitzenklubs und restlichen Vereinen wird zwar vielerorts in Europa auch in den nationalen Ligen immer größer: die Bayern in Deutschland (sechs Mal) oder Juventus Turin in Italien (sieben Mal) sind aktuelle Serienmeister, in anderen Ligen wird der Titel meist dauerhaft unter wenigen Klubs ausgemacht.

Aber der Anteil an klaren Siegen ist in der Champions League mit deutlichem Abstand höher als in den fünf besten Ligen Europas.