Ganz sicher wird das Nagelsmann gewurmt haben: Ralf Rangnick, sein Vorgesetzter ab der Saison 2019/20, hatte etwas ausgeheckt, dass ihn einerseits überraschte, andererseits auch noch mit verantwortlich war für die Heimniederlage gegen RB Leipzig am sechsten Spieltag der Bundesliga.

Rangnick hatte als Trainer der Sachsen auf eine Fünferkette gesetzt, eine ganz seltene Ausnahme bei ihm. Mit der 3-5-2-Grundformation, die auch Nagelsmann für die TSG gewählt hatte, gelang es den Leipzigern, dem Gegner nur wenig Chancen zu gewähren. Das war Rangnicks Priorität, nachdem die Leipziger in der Saison zuvor mit 4:0 und 5:2 gegen Hoffenheim unterlegen waren.

"Er macht ganz verschiedene Sachen"

Am Dienstag (02.10.2018) wird Pep Guardiola Nagelsmanns nächster Gegner sein. Manchester City ist schon aufgrund des Spielerkaders eine der größten Herausforderungen, die der Weltfußball zu bieten hat.

Der spanische Trainer dürfte es noch ein bisschen schwieriger machen, da er außer eines meist stimmigen Plans auch während der Partie wirkungsvolle Änderungen bei System und Taktik vornimmt. "Es ist nicht einfach, die Dinge herauszufiltern, die man seiner Mannschaft mitgibt, weil er ganz verschiedene Dinge macht" , sagte Nagelsmann über Guardiola, dem er in der Bundesliga nie gegenüber stand.

"Eine grundsätzliche Idee"

Hoffenheims Trainer gab nach der Niederlage gegen Leipzig an, dass er schon "eine grundsätzliche Idee" habe, wie er dem englischen Meister begegnen wolle. Wie sie aussieht, behielt er für sich.

Bleibt Nagelsmann bei seinem 3-5-2 oder spiegelt er das 4-3-3, in dem Manchester City spielen dürfte? Frühes Anlaufen, tiefes Zurückziehen, Manndeckung gegen David Silva und/oder Ilkay Gündogan, die das Spiel der "Citizens" im Mittelfeld lenken? "Wer Julian Nagelsmann kennt, der weiß, dass es ein taktisches Highlight für jeden Fan wird" , wird Hoffenheims Stürmer Adam Szalai auf der Internetseite des Klubs zitiert.

City unter Druck

Ein Vorteil für die TSG liegt in den Ergebnissen des ersten Spieltags. Während der Bundesligist auswärts einen Punkt bei Schachtjor Donezk holte, verlor Manchester im eigenen Stadion gegen Olympique Lyon.

"City braucht den Sieg mehr", sagte Leonardo Bittencourt, der bei der TSG wieder starten dürfte, im offensiven Mittelfeld oder als Stürmer auf dem Flügel.

Vogt wahrscheinlich wieder dabei

Nach der Rückkehr von Kerem Demirbay gibt es in der Offensive deutlich mehr Optionen als in der Defensive. Kevin Vogt, gegen Leipzig schmerzlich vermisst, dürfte allerdings wieder in der Innenverteidigung spielen können. Benjamin Hübner, Havard Nordtveit und Kasim Adams werden aber weiter fehlen. Bei Ermin Bicakcic gibt es noch ein wenig Hoffnung, diese begründet sich aber vor allem in seinem Wunsch, unbedingt dabeisein zu wollen, wenn es darum geht, wer den besseren Plan ausgegrübelt hat.

Thema in: Sport aktuell, Deutschlandfunk, Dienstag, 02.10.18, 22.50 Uhr

Stand: 01.10.2018, 12:00