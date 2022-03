Für Manchester United, das Team von Trainer Ralf Rangnick, bedeutet die Niederlage im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel hingegen das bittere Aus in der Königsklasse - gut dreieinhalb Monate nach seinem Amtsantritt beim englischen Rekordmeister und nach einem glücklichen 1:1-Unentschieden im Hinspiel. Das Tor des Abends erzielte diesmal Renan Lodi (41.).

Dabei begann Manchester im Old Trafford druckvoll. Atlético hatte zunächst Mühe, den Gegner aus der eigenen Hälfte zu halten und kam kaum zu Umschaltaktionen. Nach einer Viertelstunde scheiterte Anthony Elanga aus kurzer Distanz an Madrids Keeper Jan Oblak, vielmehr am Kopf des Torhüters. Ronaldo hatte eingeleitet, Bruno Fernandes aufgelegt und die gut 73.000 Zuschauer schon den Torschrei auf den Lippen.