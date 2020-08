Es ehrte Pep Guardiola, dass er am Samstagabend (15.08.2020) nach dem Viertelfinal-Aus seiner Mannschaft gar nicht erst nach Ausflüchten suchte. Anlass dafür hätte der Coach von Manchester City durchaus gehabt. Lyons Tor zur 2:1-Führung, in einer Phase als City das Spiel endlich unter Kontrolle zu bringen schien, ging ein Foul an Manchesters Aymeric Laporte voraus.

Doch anders als beim Scheitern in der vergangenen Champions-League-Saison gegen Tottenham, als auch die Video-Assistenten mit Citys Schicksal spielten, wollte Guardiola diesmal nicht über die Referees reden: " Ich möchte nicht klagen oder nach Ausreden suchen ", sagte Guardiola. " In diesem Wettbewerb musst du perfekt sein. Wir haben Fehler gemacht, an beiden Enden des Spielfelds. Deshalb haben wir verloren. Wir müssen einfach besser sein. "

De Bruyne: "Neues Jahr, gleiche Geschichte"

" Es ist ein neues Jahr, aber die gleiche Geschichte “ beklagte City-Spielmacher Kevin de Bruyne gegenüber "BT Sport". " Lyon hat nicht wirklich viele Chancen kreiert, aber es hat gereicht. Wir haben einfach nicht das gezeigt, was wir können. Es ist eine Schande, so auszuscheiden “, sagte de Bruyne und deutete damit auch ein tiefersitzendes Problem bei City an. Noch stärker als beim Vorjahres-K.o. gegen die Spurs ging das unterlegene City im Gefühl vom Platz, weit unter den eigenen Möglichkeiten geblieben zu sein.

Das frühzeitige Scheitern in Europas Königsklasse entwickelt sich für das Team langsam zum Fluch. Zumal die Klubbesitzer aus Abu Dhabi seit zehn Jahren vor allem deshalb mehr als eine Milliarde Pfund in den Luxus-Kader gepumpt haben, um endlich die Champions League zu gewinnen, die einzig gültige Währung im Weltfußball.

Manchester City - große vergebene Chance

Und in diesem Jahr erschien die Chance für City tatsächlich so groß wie nie zuvor: Im Viertelfinale hatten die Himmelblauen Real Madrid ausgeschaltet, jenes Team, das immer ein Wörtchen mitredet bei der Vergabe des Henkelpokals. Mit einem gereiften Team und einer selbstbewussten Vorstellung. Und womöglich auch beflügelt vom kurz zuvor errungenen Sieg außerhalb des Rasens, vor dem Internationalen Sportgerichtshof: Der erfolgreiche Einspruch des Klubs gegen die Financial-Fairplay-Sperre durch die UEFA . Die Hypothek, künftig von der größten Fußball-Bühne der Welt ausgesperrt zu sein, hätte Manchesters Starensemble wohl auch beim Finalturnier in Lissabon gelähmt.

Guardiolas "seltsame Taktik"

Guardiola selbst hatte vor den K.o.-Spielen von einer großen Chance für City gesprochen, wie es sie "einmal im Leben" gibt. Umso ernüchternder war der vor allem offensiv mutlose Auftritt gegen Olympique Lyon. Ein gut organisiertes Team, das zuvor schon Juventus, einen der Mitfavoriten, überrascht hatte - aber vom fußballerischen Talent bei weitem nicht an City heranreichen kann.

Der Hauptschuldige daran, so der Tenor der Beobachter von der Insel, war Guardiola, der sein Team auf ein defensiveres 3-5-2-System umgestellt hatte. Eine für City ungewohnte Formation, die vor allem zusätzlich gegen Lyons schnelle Gegenangriffe absichern sollte. Dafür opferte Guardiola Kreativspieler wie Bernardo, Riyad Mahrez oder David Silva - und beraubte sein Team damit seiner größten Stärke: der Kontrolle im Mittelfeld und vor allem der Inspiration und Vielfalt im Angriffsspiel.

BBC-Experte Waddle: "Beste Chance weggeworfen"

Anstatt Dominanz auszustrahlen, machte City den Gegner dadurch erst stark, bemängelte auch BBC -Kommentator Chris Waddle. Guardiolas " seltsame Taktik ", so der frühere Nationalspieler, habe von Beginn an nicht funktioniert: " Guardiola hat Lyon so behandelt, als wären sie eine europäische Großmacht wie Bayern München. Was sie aber nicht sind. Dafür hat er die Quittung bekommen. Er hat die beste Chance auf die Champions League weggeworfen, die City je hatte. " Guardiola habe dem Team die Freiheit und die Freude am eigenen Spiel genommen, so die Analyse des "Guardian".

Die taktischen Umstellungen seien nicht das Entscheidende gewesen, sagte Guardiola nach der Niederlage. In der Tat lieferten sie keine ausreichende Erklärung dafür, warum Raheem Sterling kurz vor dem Ende freistehend aus wenigen Metern Entfernung die Mega-Chance zum Ausgleich vergab. Und warum Keeper Ederson beim entscheidenden dritten Gegentor patzte. Wäre das umformatierte City erfolgreich vom Platz gegangen, wäre sicherlich auch Guardiola gefeiert worden: Als Taktik-Großmeister, der sich und sein Team neu erfunden und womöglich das fehlende Puzzlestück entdeckt hätte, für den ganz großen Wurf in der Champions League.

Guardiola und die K.o.-Spiele

Jetzt aber, nach dem erneuten vorzeitigen Scheitern, durften sich die zahlreichen Kritiker auf der Insel bestätigt fühlen, die Guardiola schon oft attestiert hatten, dass er einen Hang zum Über-Analysieren habe. Gerade vor den entscheidenden Champions-League-Spielen, was im Ergebnis zur Selbstzerstörung seiner Mannschaft führte. " Dass Guardiola K.o.-Spiele überkompliziert, ist eine solche Binsenweisheit geworden, dass es fast unmöglich erscheint, dass ein Trainer mit so klarem Denken diesem Muster immer noch folgt “, wunderte sich der "Guardian".

Schon in seiner Zeit beim FC Bayern hatte sich Guardiola bei großen Matches in der Champions League verkalkuliert - und war mit den Münchnern dreimal im Halbfinale gescheitert. Bei Manchester City ist er bislang nie übers Viertelfinale hinausgekommen. Trotz seiner fünf Titel mit City in England, darunter zwei Meisterschaften - Guardiola ist von den Klubbesitzern vor allem deshalb verpflichtet worden, um endlich den europäischen Königspokal nach Manchester zu holen.

Spekulationen um Barca

Das erneute Scheitern, gegen den Tabellensiebten der französischen Liga, könnte die Bosse aus Abu Dhabi ins Grübeln bringen, ob Guardiola noch der Richtige für die erklärte Titel-Mission ist. Zumal City auch im Pokal-Halbfinale scheiterte und in der Premier League meilenweit hinter Meister Liverpool blieb. Zwar läuft Guardiolas Vertrag noch ein weiteres Jahr, laut Medienberichten sollten aber nach Saisonende Verhandlungen über Guardiolas Zukunft in Manchester anstehen. Spekuliert wurde zuletzt auch immer wieder über eine Rückkehr des Katalanen zu seinem Herzensklub, dem schwer getroffenen FC Barcelona. Der Klub, mit dem Guardiola als Coach seinen einzigen Titel in der Königsklasse gewinnen konnte.

mixa/dpa | Stand: 16.08.2020, 12:00