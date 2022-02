Ajax Amsterdam hat im Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League zweimal gegen Benfica Lissabon geführt und doch nicht gewonnen. In Lissabon trafen für Ajax am Mittwochabend (23.02.2022) beim 2:2 (1:2) Dusan Tadic (18. Spielminute) und Sébastien Haller (29.). Überhaupt, Haller: Er trifft in der "Königsklasse" besonders gerne - diesmal sogar für den Gegner (26.). Den zweiten Treffer für Lissabon erzielte Roman Yaremchuk (72.).