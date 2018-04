Brasilianer haben eine lange Tradition in München. Ob Giovane Elber, Zé Roberto, Paulo Sergio, Mazhino oder Lucio - viele Spieler haben den deutschen Rekordmeister über Jahre hinweg geprägt. Im aktuellen Kader der Müncher findet sich genau ein Brasilianer wieder - und der fliegt oftmals ein wenig unter dem Radar. Die Rede ist von Rafinha.

Als vermeintlicher Ersatzmann verschrien, spielt der Verteidiger noch immer eine wichtige Rolle im Mannschaftsgefüge des Rekordmeisters, auch weil er zu den dienstältesten Spielern im aktuellen Team gehört. 2011 wechselte Rafinha aus Genua nach München, wurde anschließend Stammspieler und war später nur noch Ergänzung. Heute pendelt er irgendwo dazwischen - und ist doch so wichtig wie nie für die Bayern.

Matchwinner beim Sieg in Sevilla

Beim 2:1-Sieg der Münchner am Dienstagabend im Champions-League-Viertelfinale beim FC Sevilla avancierte der Defensiv-Allrounder zum Matchwinner. Bayerns Trainer Jupp Heynckes brachte den Brasilianer zu Beginn der zweiten Hälfte für den bis dahin offensiv enttäuschenden und in der Defensive völlig überforderten Juan Bernat in die Partie. Für den Trainer war das ausschlaggebend für den Sieg. "Rafinha hat das in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht. Dadurch haben wir mehr Sicherheit gehabt und mehr Ballbesitz" , sagte Heynckes auf der anschießenden Pressekonferenz.

Der Brasilianer riegelte die linke Seite ab, auf der zuvor vor allem Torschütze Pablo Sarabia und der offensiv ausgerichtete Jesus Navas wirbelten. Mit defensiver Stabilität ausgestattet, gaben die Münchner fortan den Ton an, auch durch Rafinha, der sich immer wieder vorne mit einschaltete. Es war kein Zufall, dass Thiagos Siegtreffer zum 2:1 über die linke Seite eingeleitet wurde.

Mit 30 Jahren nochmal umgeschult

Dass Rafinha überhaupt für die Position des Linksverteidigers in Frage kommt, ist der Verdienst des Brasilianers selbst. Noch bis zur Saison 2014/15 galt der heute 32-Jährige als klassischer Rechtsverteidiger. Als Rechtstuß auf die linke Seite zu wechseln kam nicht infrage, war aber auch nicht notwendig. Doch mit dem allmählichen Verlust des Stammplatzes bei den Bayern begann Rafinha umzudenken - und umzuschulen.

Rafinha (r.) und Manuel Neuer feiern die Deutsche Meisterschaft 2013

Es war der für Experimente bekannte Pep Guardiola, der Rafinha im Herbst 2015 erstmals auf der Position des Linksverteidigers ausprobierte - mit Erfolg. In jener Saison wurde Rafinha genauso oft als Rechtsverteididger eingesetzt, wie auf der linken Seite oder einer der offensiven Außenbahnen. Unter Guardiolas Nachfolger Carlo Ancelotti ging es dann zurück zu den Wurzeln, als Rechtsverteidiger auf Abruf hinter Stammkraft Joshua Kimmich.

Der Stellenwert innerhalb des Teams und im gesamten Klub wurde aber auch als Ergänzungsspieler nicht geringer. Das beweist die Reaktion der Verantwortlichen auf das Interesse des FC Chelsea im letzten Sommer. Die Londoner wollten Rafinha an die Stamford Bridge lotsen und im gehobenen Fußballer-Alter noch einmal mit einem üppigen Vertrag ausstatten. Rafinha soll nicht abgeneigt gewesen sein, die Bayern aber wiegelten ab.

Rafinhas Abschied wäre das Ende eine Ära

Aus Sicht des Vereins war es die beste Entscheidung, die man treffen konnte. Spätestens mit der Ankunft von Neu-Trainer Jupp Heynckes wurde Rafinha immer wichtiger. 30 Pflichtspiele hat der Brasilianer in dieser Saison absolviert, 14 davon auf der linken Abwehrseite. Und immerhin 18 Partien über die volle Distanz. Rafinha ist mehr als eine Ergänzung im mit Superstars gespickten Bayern-Kader.

Kein Wunder, dass die Bayern einen ihrer dienstältesten Spieler über den Sommer hinaus halten wollen. Sein Vertrag läuft aus, ein Angebot zur Verlängerung liegt vor. Rafinha aber zögert noch, womöglich auch, weil es nur um einen Einjahresvertrag geht. Interessenten gibt es es einige, laut spanischen Medienberichten soll der FC Valencia ein heißer Kandidat sein. Rafinha, der sich in Deutschland heimisch fühlt und seit 2015 auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, könnte sich auch eine Rückkehr nach Brasilien vorstellen.

Sollte es tatsächlich so kommen, dass der 1,72 Meter große Verteidiger München im Sommer nach sieben Jahren den Rücken kehrt, müsste der FC Bayern nicht nur einen neuen Defensiv-Allrounder finden, es würde auch eine Ära enden. Vorbehaltlich möglicher Neuzugänge stünde erstmals seit 22 Jahren kein Brasilianer im Kader des FC Bayern. Es wäre das Ende einer Ära.

Stand: 04.04.2018, 11:10