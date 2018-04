Gegen den FC Sevilla tat sich der FC Bayern München am Dienstag (03.04.2018) in der ersten Halbzeit schwer, gewann aber mit zunehmender Spielzeit mehr Sicherheit und am Ende dank eines Eigentores von Sevillas Jesus Navas (38.) und eines Treffers von Thiago (68.) auch das Spiel. Pablo Sarabia hatte Sevilla in Führung gebracht (32.).

Bernat patzt, Sarabia vollendet

Die ersten Minuten im nicht ganz ausverkauften Stadion Ramón Sánchez Pizjuan gingen an die Gäste aus München, die aber rasch nach- und dem FC Sevilla die Initiative überließen. " Wir haben eigentlich ganz gut begonnen, sehr ballsicher. Danach haben wir aber sehr viele Fehler im Aufbau gemacht, waren im Mittelfeld nicht gut organisiert" , sagte Trainer Jupp Heynckes im "ZDF". Alleine Sarabia hatte mehrere Chancen, um die Spanier in Führung zu bringen, vergab aber die beste freistehend und aus kurzer Distanz (19.). Vorausgegangen war ein Stellungsfehler von Juan Bernat, der später auch entscheidend an der Entstehung des 0:1 beteiligt war.

Eine Flanke von Sergio Escudero unterlief Bernat, wieder stand in seinem Rücken Sarabia frei und diesmal vollendete Sevillas Rechtsaußen eiskalt - 1:0 (32.). Bayerns Torhüter Sven Ulreich war chancenlos. "Das Gegentor war unnötig" , sagte Jerome Boateng im "ZDF". "Danach haben wir es aber viel besser angestellt und verdient gewonnen." Zu diesem Zeitpunkt war die Führung für Sevilla verdient, der FC Bayern München kam meist einen Schritt zu spät und hatte Mühe, ins Spiel zu finden.

Sevilla im Pech

Das änderte sich erst nach dem Ausgleichstreffer in der 38. Minute. Über James, der kurz zuvor für den verletzten Vidal eingewechselt worden war, landete der Ball auf der linken Seite bei Franck Ribery, der direkt in die Mitte zog und einen Schlenzer ansetzte. Wahrscheinlich wäre dieser Ball leichte Beute für Sevillas Torhüter Soria gewesen, doch Jesus Navas fälschte den Ball unglücklich ab - 1:1.