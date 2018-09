Champions League gegen Porto

Nach dem Fehlstart mit null Punkten aus drei Spielen kämpft Schalke gegen seine erste Krise der Saison. "Es ist ein neuer Wettbewerb, es ist eine Chance, wir fangen bei null an. Wir lassen uns die Vorfreude nicht nehmen", sagt Trainer Domenico Tedesco vor dem Auftaktspiel am Dienstag (18.09.2018/21 Uhr) gegen den FC Porto.

Erinnerungen an 2016

Schalke hat allerdings zurzeit Probleme in allen Mannschaftsteilen. Die in der Vorsaison so stabile Abwehr um Naldo wackelt, im Mittelfeld läuft der Königstransfer Sebastian Rudy nur nebenher, und der Angriff hat in 270 Bundesliga-Minuten lediglich ein Tor aus dem Spiel heraus zustandegebracht.

Nach dem 1:2 bei Borussia Mönchengladbach wählte Tedesco lobende Worte. Er sei stolz auf die Mannschaft, die ein paar Schritte in die richtige Richtunggemacht habe - so müsse man weiter auftreten. Doch in der Bundesliga erinnert vieles an 2016, als Schalke unter Trainer Markus Weinzierl die ersten fünf Spiele verlor und am Saisonende nur Tabellenzehnter wurde.