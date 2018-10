Tottenham Hotspur muss in der Champions League weiter auf den ersten Sieg warten. Am Mittwoch (24.10.2018) kamen die Londoner nicht über ein 2:2 (1:1) bei der PSV Eindhoven hinaus. Die Niederländer erwischten den besseren Start und gingen durch Hirving Lozano in Führung (30. Minute). Dabei nutzt der Mexikaner allerdings einen Patzer des Spurs-Verteidigers Toby Aldeweireld, der einen Rückpass nicht sauber vearbeitete.

Nach dem Rückstand kam Tottenham allerdings stärker auf. Lucas kurz vor der Pause (40.) und Harry Kane per Kopf nach der Pause (55.) drehten die Partie für die Gäste in eine 2:1-Führung. Danach hatten die Spurs sogar Möglichkeiten, zu erhöhhen - brachten sich allerdings wieder selbst aus dem Tritt. Lozano entwischte nach einem Stellungsfehler in der Abwehr der Engländer. Tottenham-Keeper Hugo Lloris kam zu spät raus und erwischte den PSV-Stürmer kurz vor dem Strafraum. Dafür gab es die Rote Karte (78.).

De Jong schlägt für Eindhoven zu

Eindhoven witterte Morgenluft und drängte in der Folge auf den Ausgleich. Kurz vor Schluss wurden die Niederländer belohnt, als Luuk de Jong den Fuß in einen verunglückten Schuss hielt und zum 2:2 traf (87.). Mit nur einem Punkt nach drei Spielen wird es für Tottenham und Eindhoven in Gruppe B hinter Barcelona und Inter Mailand (sechs Punkte vor dem dirketen Duell) schwer, noch das Achtelfinale zu erreichen.

Kein Sieger in Brügge

Das gilt auch für den FC Brügge und AS Monaco in der Dortmunder Gruppe A, die sich 1:1 (1:1) trennten. Moussa Sylla brachte die Franzosen beim Champions-League-Debüt von Trainer Thierry Henry in Führung (33.). Brügge gelang jedoch vor der Pause durch einen Wesley-Kopfball der Ausgleich (42.).

In der zweiten Hälfte hatten die Belgier die besseren Möglichkeiten, verpassten es aber, den ersten Sieg unter Dach und Fach zu bringen.

