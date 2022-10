Champions League Sevilla wahrt Achtelfinalchance Stand: 25.10.2022 20:52 Uhr

Der FC Sevilla hat in Dortmunds Champions-League-Gruppe am Dienstag (25.10.2022) gegen Kopenhagen mit 3:0 (0:0) gewonnen und kann noch vom Achtelfinale träumen. Kai Havertz schoss den FC Chelsea zum Sieg in Salzburg und in die K.o-Phase.

Youssef En-Nesyri (61.) und Isco (88.) trafen für die Spanier und brachten Sevilla bis auf zwei Zähler an den Tabellenzweiten Borussia Dortmund heran. Kurz vor dem Ende stellte Verteidiger Gonzalo Montiel den Endstand her. In der 94. Minute flog Kopenhagens David Khocholava mit glatt Rot wegen eines Tritts in die Achillessehne von Isco vom Platz.

Der BVB empfängt am Abend noch Manchester City. Holt die Borussia wenigstens ein Remis, dann ist Dortmund wegen der ungleich besseren Tordifferenz (dann: +9 gegenüber Sevilla) so gut wie fürs Achtelfinale qualifiziert. Bei einem BVB-Sieg über Man City wäre die Qualifikation für die Runde der letzten 16 sicher.

Salzburg kann nur kurz hoffen

RB Salzburg hingegen muss noch um seinen Einzug in die K.o.-Runde bangen. Die Österreicher bezogen zu Hause eine 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den FC Chelsea. Mateo Kovačić brachte die "Blues" in Front (23.), Chikwubuike Adamu glich kurz nach der Pause für Salzburg aus (49.). Doch der deutsche Nationalspieler Kai Havertz traf eine Viertelstunde später für die Engländer und schoss den FC Chelsea damit zum Sieg (64.). Für Havertz war es sein erstes Saisontor in der europäischen Königsklasse.

Salzburg ist noch bis zum Abend Zweiter der Tabelle in der Gruppe E, könnte am Abend aber noch von Dinamo Zagreb oder dem AC Mailand verdrängt werden.