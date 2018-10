Dybala (5. Minute) erzielte nach einem langen Ball von Leonardo Bonucci sehenswert die Führung für die "Alte Dame", die ohne den gesperrten Superstar Cristiano Ronaldo antreten musste. Bei seinem zweiten Tor in der 33. Minute traf er per Abstauber.

Immer wieder Dybala

Auch den zweiten Durchgang kontrollierten die Italiener, ohne das ganz große Feuerwerk abbrennen zu müssen. Dybala scheiterte am Innenpfosten (49.), bei einem elfmeterreifen Foul am agilen Angreifer direkt im Anschluss blieb die Pfeife von Schiedsrichter Sergei Karasev stumm. In der 69. Minute schnürte der 24-Jährige Argentinier seinen Dreierpack: Einen Querpass von Juan Cuadrado grätschte der 24-Jährige über die Linie.

Juve hätte das Ergebnis sogar noch höher schrauben können, nach der Gelb-Roten Karte für Mohamed Camara (79.) spielte die Mannschaft von Massimiliano Allegri die Schlussphase in Überzahl.

red | Stand: 02.10.2018, 20:46