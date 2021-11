Im ersten (und vielleicht einzigen) Spiel unter Interimstrainer Michael Carrick hat Manchester United einen enorm wichtigen Erfolg gefeiert. Beim FC Villarreal gewann der Premier-League-Achte mit 1:0 und sicherte sich vorzeitig den Gruppensieg sowie den Einzug ins Achtelfinale.

Wie unter dem kürzlichen entlassenen Trainer Ole Gunnar Solskjaer zeigten die "Red Devils" eine enttäuschende Leistung. Vor allem in der Offensive konnten Cristiano Ronaldo und Co. kaum Akzente setzen, stattdessen musste Man-United-Keeper David de Gea ein ums andere Mal in höchster Not klären.