Erstmals vier deutsche Trainer dabei

Bayerns Hansi Flick, Dortmunds Edin Terzic, Liverpools Jürgen Klopp und Chelseas Thomas Tuchel: Noch nie gab es vier Trainer aus einem Land im Viertelfinale der Champions League. Und wohl noch nie war der Ruf deutscher Fußballtrainer so gut wie derzeit. Denn sie hatten schon in der vergangenen Saison für Furore gesorgt. Da standen Flick und Tuchel, damals noch in Paris, im Finale, Julian Nagelsmann hatte es mit Leipzig ins Halbfinale geschafft - und Klopp wurde zum Welttrainer gewählt.

"Lauter gute Trainer, lauter gute Teams" , sagte Tuchel. Eine Erklärung für die geballte deutsche Trainerpower hatte er aber keine. "Ich kenne das Geheimnis jetzt auch nicht. Aber es ist schön, dass es so ist und noch schöner, dass ich ein Teil davon bin. Ich bin sehr dankbar für solche Spiele auf solchem Niveau in solcher Regelmäßigkeit" , sagte der Coach.

Tuchel küsst Chelsea wach

Für Tuchel ist der Einzug in die Runde der letzten acht Teams ein besonderer Erfolg. Denn sein FC Chelsea ist erstmals seit sieben Jahren ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Die "Blues" setzten sich dabei gegen den spanischen Tabellenführer Atlético Madrid souverän durch. Ganz nebenbei stellte Tuchel einen Rekord auf. Der 47-Jährige ist der erste Trainer bei den Londonern, der in seinen ersten 13 Spielen an der Seitenlinie ungeschlagen blieb. Dabei kassierte sein Team nur zwei Gegentore.

Bayern bricht Rekord

Robert Lewandowski

Rekorde kann auch der FC Bayern. Er ist nun alleiniger Rekordhalter, was die Viertelfinal-Teilnahmen in der Königsklasse angeht. Die Münchner erreichten zum 19. Mal die Runde der letzten acht und ließen in der Statistik den FC Barcelona (18) hinter sich. Der Sieg gegen Lazio Rom war zudem der 150. der Bayern in der Champions League. Nur Real Madrid und Barcelona waren noch erfolgreicher.

Spanische Schwäche

Die Katalanen haben es nicht ins Viertelfinale geschafft. Überhaupt hat die spanische Liga arg Federn gelassen. Auch Atlético Madrid und der FC Sevilla schieden aus, nur Real Madrid kam eine Runde weiter. Das ist durchaus ein Trend. Viele Jahre zogen immer zwei Klubs aus der Primera División sogar bis ins Halbfinale ein. 2018 und 2019 schaffte es dann nur noch ein Verein dorthin, in der vergangenen Saison fand das Halbfinale dann komplett ohne spanische Beteiligung statt.

Kein Team aus Italien dabei

Cristiano Ronaldo von Juventus Turin

Teams aus fünf Nationen stehen im Viertelfinale: Deutschland, England, Spanien, Frankreich und Portugal sind dabei. Ein großer Name fehlt. Erstmals seit der Saison 2015/16 steht kein Klub aus der italienischen Serie A im Viertelfinale. Nach Juventus Turin schieden auch Atalanta Bergamo und Lazio Rom aus. Inter Mailand hatte es schon in der Gruppenphase erwischt. "Alle italienischen Klubs scheiden in der Champions League aus, eine kollektive Blamage, die schmerzt" , schrieb der "Corriere dello Sport".

Zwei Superstars fehlen

Nach dem Aus von Barcelona und Juventus steht auch fest: Es fehlen zwei Superstars. Lionel Messi und Cristiano Ronaldo haben mit ihren Klubs über Jahre hinweg die Champions League dominiert. Jetzt ist keiner der beiden im Viertelfinale dabei - erstmals seit 16 Jahren. In der Saison 2004/2005 spielte der Portugiese Ronaldo noch bei Manchester United, der Argentinier Messi hatte im Oktober 2004 sein erstes Ligaspiel für Barcelona absolviert. Messi gewann den Henkelpott vier Mal, Ronaldo sogar fünf Mal.

Spannung vor der Auslosung

Jetzt blicken alle ganz gespannt auf die Auslosung des Viertelfinales am Freitag (19.03.2021) in Nyon. Dort kann es zu sehr interessanten Duellen kommen. So könnte es für Tuchel zu einem Wiedersehen mit einem seiner Ex-Teams kommen - Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain.

Die beiden deutschen Teams scheuen wohl vor allem ein direktes Duell. Titelverteidiger Bayern München muss zwar vor keinem Gegner Angst haben, würde aber wohl gerne dem Vorjahresfinalisten Paris aus dem Weg gehen. Auch Chelsea und Manchester City, die beide in England gerade groß aufspielen, könnten dem Team gefährlich werden - genauso wie Real Madrid.

Neben Dortmund gilt der FC Porto als Außenseiter, hat aber im Achtelfinale Juventus Turin aus dem Wettbewerb gekegelt. Liverpool hat gegen Leipzig bewiesen, dass es die Krise in der heimischen Liga in der Königsklasse abschütteln kann.

dpa/sid/red | Stand: 18.03.2021, 11:33