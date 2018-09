Sie haben lang genug gewartet, da ist das bisschen Schlangestehen auch noch drin: Die Rückkehr in den wichtigsten europäischen Klubwettbewerb nach 26 Jahren löste in Belgrad eine große Euphorie aus. Am Tag des Kartenvorverkaufs für die drei Heimspiele gegen Paris Saint-Germain, den FC Liverpool und den SSC Neapel in der Gruppenphase der Champions League standen hunderte Fans an, auf einem Video wirkt die Schlange geradezu endlos.