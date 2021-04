Champions League: Fans großer Klubs fordern Stopp der Reformpläne

Die Pläne, über die am Montag (19.04.2021) abgestimmt werden soll, seien eine Bedrohung für den Sport, schreiben Fangruppierungen in einem Offenen Brief an Andrea Agnelli, den Chef der Klubvereinigung ECA und gleichzeitig Präsident von Juventus.

"Anstatt sich an der von Ihnen selbst ausgegeben Zielsetzung 'eine erfolgreiche, nachhaltige und sozial verantwortungsvolle Fußballindustrie schaffen' zu orientieren, wird durch die Reform die Kluft zwischen den reichsten Klubs und dem Rest der Fußballwelt weiter vergrößert, die nationalen Rahmenterminkalender zerstört und den Fans zusätzliche finanzielle und zeitliche Belastungen aufgebürdet" , heißt es in dem Schreiben, das auch vom "Club Nr. 12", aktiven Fans des FC Bayern München, und der vereinsinternen Fanabteilung von Borussia Dortmund unterschrieben wurde.

Weitere Unterzeichner sind etwa Gruppierungen von Real Madrid, Atletico Madrid, Manchester United, FC Arsenal, Ajax Amsterdam, Benfica, Fenerbahce, Olympique Lyon, RSC Anderlecht, FC Kopenhagen und Paris Saint-Germain.

"Klubs wollen Macht im europäischen Fußball übernehmen"