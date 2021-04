Champions-League-Reform: "Ein Fehler, den man nicht mehr reparieren wird"

Prof. Dr. André Bühler ist Sportökonom an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen und Direktor des Deutschen Instituts für Sportmarketing. Er ist auch Vereinsbeirat des Bundesligisten VfB Stuttgart, legt aber Wert darauf, dass er nicht für den VfB spricht.

Sportschau: Herr Bühler, die Champions League soll 2024 ganz anders aussehen als heute. Was halten Sie von der geplanten Reform?

Bühler: Der Begriff Reform impliziert ja, dass es eine Verbesserung gibt. Aus sportökonomischer und marketingwissenschaftlicher Sicht ergibt die geplante Reform aber keinen Sinn. Wenn man die Werthaltigkeit eines Produktes erhöhen möchte, dann verknappt man entweder das Angebot oder man steigert die Qualität.

Beides ist nicht gegeben. Mich erinnert das an die Produktorientierung in den frühen 1960er Jahren. Als man ein Produkt auf den Markt geworfen hat und versucht hat, so viel wie möglich zu verkaufen. Mittlerweile sind wir längst in der Phase der Kundenorientierung angekommen. Aber ich glaube, weder die europäischen Top-Klubs noch die UEFA interessiert wirklich, was die Fans wollen.

Sportschau: Wie wird sich der europäische Fußball durch diese Reform verändern?

Bühler: Die Machtverhältnisse im europäischen Fußball werden zementiert. Wenn im Duell David gegen Goliath immer Goliath gewinnt, dann ist irgendwann der Reiz weg. Und ich glaube, das ist auch ein systemimmanenter Fehler des Profifußballs, den man dann nicht mehr reparieren wird.

Sportschau: Welche Folgen hat das im Speziellen für die nationalen Ligen und dort genauer für die Bundesliga?

Bühler: Wenn immer die gleichen Mannschaften in der Champions League spielen, dann wird sich auch die Lage dort zementieren. Sepp Herberger hat mal gesagt: " Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. "

Und wenn wir das außer Acht lassen, also die Ergebnisunsicherheit im Sport, dann ist das kein Fußball mehr. Dann ist das eigentlich nur noch ein Managerspiel.

"Zehn-Jahres-Koeffizient? Es sind immer die selben Klubs, die profitieren!"

Sportschau: Künftig sollen über eine Zehn-Jahres-Wertung mindestens zwei der vier neuen Startplätze in der Champions League verteilt werden. Was halten Sie von diesem Zugang zum Wettbewerb?

Bühler: Das Problem ist ja, dass durch den Zehn-Jahres-Koeeffizienten immer nur die selben Mannschaften profitieren. Die Newcomer haben gar keine Chance, reinzukommen. Es ist im Grunde genommen jetzt schon ein Closed Shop, also eine geschlossene Liga mit ganz, ganz schwierigen Möglichkeiten, überhaupt reinzukommen.

Sportschau: 30 Prozent des Geldes, das in der Champions League zu verdienen ist, läuft über die Verteilung via Zehn-Jahres-Koeffizient. Der Spitzenreiter Real Madrid nimmt fast 36 Millionen Euro ein. Welche Rolle spielt das auf Dauer?

Bühler: Wenn Mannschaften antreten und schon per se so einen wirtschaftlichen Wettbewerbsvorsprung haben, dann wird sich das auf den sportlichen Erfolg niederschlagen. Und das kann nicht gut sein für die Champions League, da auch hier der sportliche Wettbewerb ad absurdum geführt wird.

Sportschau: Die UEFA verspricht mit der Reform Stabilität und Sicherheit. Auf welche Weise wird die garantiert?

Bühler: Früher gab es den Europapokal der Landesmeister, in dem tatsächlich nur die Meister der jeweiligen nationalen Ligen gespielt haben. Er wurde im K.o.-Modus von der ersten Runde an gespielt. Das heißt: Auch große Klubs konnten gegen andere große Klubs spielen und ausscheiden. Ein hoher sportlicher Wert, aber keine Planungssicherheit.

Ich glaube, dass viele Top-Klubs mittlerweile eher auf die Einnahmen schielen als auf den sportlichen Erfolg. Die hohe Planungssicherheit hat man in der Champions League erreicht, indem man die Gruppenphase eingeführt hat.