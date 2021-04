Real Madrid in der Champions League - Stabil und souverän auf die Zielgerade

Der Aufschrei in Spaniens Fußball war enorm Ende Januar. Damals blamierte sich das große Team von Real Madrid in der dritten Runde der Copa del Rey gegen eine Mannschaft, die außerhalb Spaniens nur Insidern ein Begriff ist. Was? Pokalaus gegen CD Alcoyano? Es war schwer zu glauben, zumal die "Königlichen" an diesem 20. Januar gegen den Drittligisten mit einem Großteil ihrer Stars angetreten waren.

Pokalblamage als Wendepunkt

Die Pokal-Blamage fiel in eine Zeit, in der es bei Real schlecht lief. In der Meisterschaft war der Rückstand auf Atletico Madrid auf satte zehn Punkte angewachsen, auch im Supercup war nach einer Niederlage gegen Atletic Bilbao im Halbfinale Endstation.

Das Pokal-Aus gegen CD Alcoyano war so etwas wie ein Wendepunkt in der Saison. Es folgte zwar noch eine Niederlage in der Meisterschaft gegen CD Levante am 30. Januar - danach stellte Real das Verlieren ein. Und erarbeitete sich Stück für Stück eine Souveränität und Stabilität, die das Team von Trainer Zinedine Zidane vor dem Halbfinalduell gegen den FC Chelsea an diesem Dienstag (27.04.2021, 21 Uhr) zu einer heißen Wette auf das Endspiel und mehr werden lässt.