Raphaël Varane war konsterniert. "Ich habe keine Erklärung für diese Fehler" , sagte der Innenverteidiger von Real Madrid nach der 1:2-Niederlage und dem damit verbundenen Aus im Achtelfinale der Champions League und blickte dabei recht verzweifelt drein. Mit zwei kapitalen Fehlern war der 27-Jährige maßgeblich verantwortlich für die Pleite der "Königlichen" bei Manchester City. Schon das Hinspiel hatte Madrid mit 1:2 verloren.

Vor dem ersten Gegentor in der 9. Minute verlor der Franzose im Spielaufbau den Ball im eigenen Strafraum an Gabriel Jesus. Der dann angespielte Raheem Sterling hatte aus kurzer Distanz keine Mühe. Dann verpatzte Varane in Halbzeit zwei eine Kopfballrückgabe an seinen Torwart Thibaut Courtois - Jesus staubte ab. Dabei war Real - und das ist bitter für die Madrilenen - zwischenzeitlich auf Augenhöhe mit den Engländern und nach dem Ausgleich durch Karim Benzema (28. Minute) nah am Weiterkommen.