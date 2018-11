Dortmund, Atletico und Barcelona souverän

In Gruppe A war schon nach vier Spieltagen so gut wie klar, wer die nächste Runde erreichen würde: Atletico Madrid und Borussia Dortmund verloren nur gegeneinander, während Brügge und Monaco einmal die Punkte miteinander teilten. Als der BVB dann gegen Brügge am fünften Spieltag noch einen Zähler holte, war alles auch rechnerisch in trockenen Tüchern. Kurios: Die Borussia, die in der Bundesliga vor allem durch ihre Offensive besticht, überzeugt international vor allem in der Defensive: Kein Team kassierte in der Gruppenphase weniger Gegentreffer als der BVB (2). Vor dem letzten Gruppenspiel muss das Team von Trainer Lucien Favre allerdings auf einen Patzer der Madrilenen in Brügge hoffen, um selbst noch den Gruppensieg erreichen zu können.

In Gruppe B hat der FC Barcelona den Gruppensieg bereits eingetütet - nur gegen Inter Mailand gab es für Lionel Messi und Co. ein Remis, ansonsten ist die Tordifferenz mit 13:4 und die Punkteausbeute von 13 Zählern bisher absolut standesgemäß. Im letzten Gruppenspiel sollten die Katalanen gegen Tottenham Hotspur aber noch einmal Gas geben, um sich nicht der Wettbewerbsverzerrung schuldig zu machen - die Spurs kämpfen punktgleich mit Inter um Platz zwei.

Alles offen in Gruppe C - Schalker Minimalisten sind durch

Knappe Kiste: Nur Liverpool oder Paris erreichen die nächste Runde

In Gruppe C können die SSC Neapel, Paris St. Germain und der FC Liverpool alle noch aus eigener Kraft die nächste Runde erreichen. Während Liverpool dafür gegen Neapel zwingend einen Sieg braucht, reicht den Italienern definitiv ein Unentschieden. Je nach Ergebnis aus dieser Partie sieht die Lage für PSG aus - siegt Liverpool nicht, könnten die Franzosen auch gegen Roter Stern Belgrad verlieren und wären trotzdem weiter. Ein Sieg bringt sie aber definitiv ins Achtelfinale.

Die ersten beiden Plätze in Gruppe D sind bereits fest vergeben an den FC Porto und Schalke 04. Mit "nur" acht Punkten ist "Königsblau" der Minimalist unter den bereits qualifizierten Mannschaften - Porto hat deren 13 und ist souveräner Gruppensieger.

Bayern spielen um den Gruppensieg - "Citizens" haben sich gefangen

Wer wird Gruppensieger in Gruppe E? Bayern München (13 Punkte) oder das zwei Zähler dahinter liegende Ajax Amsterdam? Letztendlich ist das die einzige spannende Frage, die in dieser Gruppe noch zu klären ist - das geschieht am 12.12.2018 im direkten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten.