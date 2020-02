PSG -Coach Thomas Tuchel meldete sich schon vor der Abreise nach Dortmund zu Wort: "Dieses Spiel ist keine Bühne, um irgendetwas aufzuarbeiten“, sagte Tuchel in der Welt am Sonntag vor dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Borussia Dortmund am Dienstag (18.02.2020, ab 21 Uhr im Live-Ticker und Audiostream bei sportschau.de). "Für mich sind die Dinge verarbeitet - und bleiben da wo sie sind."

Tuchel-Rückkehr nach Dortmund

Schon im Vorfeld war viel zu lesen über eine mögliche Revanche des früheren BVB -Trainers, dessen Beziehung zu Dortmunds Chefetage, speziell Klubboss Hans-Joachim Watzke, schon während seiner Amtszeit als zerrüttet galt. In den zweieinhalb Jahren seit der Trennung habe es noch nicht einmal eine SMS zwischen Tuchel und seinem früheren Arbeitgeber gegeben, wie "Bild" eifrig nachrecherchierte.

Tuchel betonte, dass er bei der Rückkehr nach Dortmund nicht im Mittelpunkt stehe, es gehe einzig und allein darum, seine Mannschaft gut vorzubereiten. "Wir spielen mit dem PSG gegen den BVB. Und wir nehmen das total sportlich."

Wilde Generalprobe gegen Amiens

In der Tat hat der deutsche Trainer beim Pariser Vorzeigeklub gerade genug andere Probleme. Nach dem wilden 4:4 beim Tabellenvorletzten aus Amiens, der Generalprobe für das Königsklassen-Duell gegen den BVB, musste Tuchel besorgte Reporterfragen nach der Mentalität seines Teams beantworten - und reagierte dünnhäutig. "Alle denken jetzt: Oh, sie werden unruhig, unruhig, unruhig, sie haben viele Probleme", sagte Tuchel mit sarkastischem Unterton. "Aber nein, das ist Fußball. Und das ist immer noch die Ligue 1."

Damit reagierte Tuchel auch auf einen immer wieder angeführten Verdacht: Der mit astronomischen Summen aus Katar hochgerüstete französische Serienmeister sei in der Liga kaum gefordert, kämpft gegen frühzeitigen Spannungsabfall - und scheitert dann regelmäßig an der Umstellung auf das ungleich höhere Niveau in der Champions League.

Auch, weil es dem Starensemble in der Vergangenheit an der nötigen Balance für den ganz großen Wurf fehlte: Hinter dem glanzvollen Offensive mit Stars wie Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi oder Edinson Cavani ist die Besetzung international eher durchschnittlich.

Zweifel am Pariser Starensemble

Tuchel wiederum betonte, dass sein Team bei der Aufholjagd gegen Amiens die nötige Mentalität bewiesen habe und versprach eine Reaktion für das Duell beim BVB: "Glauben Sie, es wird gegen Dortmund das gleiche Spiel geben? Nein! Wir verlieren nicht den Kopf."

Dennoch: Wenn das Pariser Starensemble gegen einen schwer abstiegsbdrohten Klub wie Amiens in der ersten Halbzeit mit 0:3 in Rückstand gerät und kurz vor Schluss die Führung wieder hergibt - dann wirft das grundsätzliche Fragen auf, vor dem besonders für Tuchel wegweisenden Königsklassen-Duell gegen den BVB.