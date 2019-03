Champions League

Auch nach der Pause war Barcelona das deutlich bessere Team - und Messi hätte fast das 3:0 erzielt. Doch stattdessen traf auf der anderen Seite Lyon wie aus dem Nichts. Lucas Tousart nutzte eine unübersichtliche Szene im Strafraum und die erste Chance der Franzosen (58.).

Messi macht alles klar

Und plötzlich witterte Lyon seine Chance und kam zu Chancen. Ein Tor hätte jetzt ja fürs Viertelfinale gereicht. Memphis Depay und Nabil Fekir vergaben jedoch gute Gelegenheiten, auch der lange beschäftigunglose deutsche Nationalkeeper Marc-André ter Stegen konnte sich nun auszeichnen.

Doch das Aufbäumen hielt nur gut zehn Minuten an, dann jubelte am Ende wieder einmal Lionel Messi. Unnachahmlich spazierte er in der 78. Minute durch die gegnerische Abwehr: 3:1. Die Schlusspunkte setzten Gerard Piqué nach einem Konter zum 4:1 (81.) und Ousmane Dembélé mit dem 5:1 (85.) - beide Treffer wurden vom an diesem Abend einmal mehr galaktischen Messi vorbereitet.