Fans machen mobil gegen die Reform der Champions League ab 2024

Proteste auch in Deutschland - vor allem in München und Dortmund

Auch in Deutschland formiert sich Protest gegen die Reform. Beim Spiel von Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla hing ein Banner mit der Aufschrift "Stop UCL Reforms" ( "Stoppt die Reformen der Champions League" ) auf der Südtribüne des Dortmunder Stadions. Mit dem "Club Nr. 12", einem Dachverband der organisierten Fanszene des FC Bayern München und der Fan-Abteilung von Borussia Dortmund haben sich Bündnisse der beiden deutschen Spitzenklubs dem Protest angeschlossen. Auch hier lautet eine maßgebliche Forderung, dass es mehr Geld für die Klubs geben muss, die nicht mitspielen.

In einer gemeinsamen Erklärung schreiben die Organisationen aus Dortmund und München: "Uns ist durchaus bewusst, dass dies für unsere Vereine finanzielle Einbußen bedeutet. Viel mehr sind wir aber davon überzeugt, dass wir die Integrität unseres Sports nur erhalten können, wenn wir den sportlichen Wettbewerb aufrechterhalten. Die finanziellen Einbußen mögen auf kurze Sicht schmerzhaft sein. Auf lange Sicht werden sich faire und ausgeglichenere und somit spannende Wettbewerbe auf nationaler und europäischer Ebene jedoch in jeder Hinsicht für alle auszahlen."

Unsere Kurve: Deutschlands Fußball muss sich positionieren

Das deutsche Bündnis "Unsere Kurve" formulierte einen Offenen Brief und forderte die Interessenvertreter des deutschen Fußballs auf, sich für Korrekturen einzusetzen: Die DFL, die ihre Stimme im Ligaverband einbringen könnte. Den DFB, der Mitglied der UEFA ist. Und zahlreiche Bundesliga-Klubs, die in der Klubvereinigung der ECA vertreten sind. Borussia Dortmund und Bayern München haben sogar Sitze im Executive Board.

Von DFL und DFB gibt es bislang keine Stellungnahmen zu den Reformplänen. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte am Freitag in den "Ruhr Nachrichten", dass er zumindest den neuen Modus befürworte, weil "es in meinen Augen der einzige Weg ist, um eine Super League der internationalen Topklubs zu verhindern". Die Spitzenklubs stünden aktuell finanziell unter enormem Druck. Er persönlich fände es auch in Ordnung, "wenn Klubs belohnt werden, die in der Zehn-Jahres-Wertung gut dastehen und deswegen vielleicht mal einen Wettbewerb nach oben rutschen".

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke steht der Reform grundsätzlich positiv gegenüber.

Spitzenklubs blicken auf den "Fan der Zukunft"

Dass die großen Klubs in Europa die Sorge der Fanbündnisse interessiert, ist zweifelhaft. Die Klubvereinigung ECA, seit jeher Anwalt der großen Klubs, veröffentlichte eine Studie zum "Fan der Zukunft" . ECA-Chef Andrea Agnelli ließ auf der Generalversammlung am Montag (08.03.2021) durchblicken, dass er bei der Zukunft des Europapokals auf Märkte in anderen Kontinenten schielt. Dass seiner Ansicht nach manche Menschen eher Fans von Spielern als von Klubs seien und dass der Fan aus der Region eines Klubs - zumindest vor Corona - zuletzt immer häufiger durch Touristen ersetzt wurde. Alles Ansätze, die das Gegenteil der Einstellung in aktiven Fanszenen bedeuten.

Nun steht auch die bei den Fan-Bündnissen ungeliebte Reform der Champions League sowie der Europa League und der 2021 startenden Europa Conference League auf dem Gleis.