Champions League ab 2024: Reform könnte in zwei Wochen stehen

Neu und umstritten: Ein Rettungsnetz für schwächelnde Großklubs

36 statt 32 Teams heißt aber auch, dass die Champions League vergrößert wird. Von den vier zusätzlichen Plätze könnten mehrere davon an Spitzenteams gehen, die es über ihre nationale Liga nicht geschafft haben. Und das soll - so der Vorschlag der UEFA - so ablaufen:

Die UEFA pflegt eine Zehn-Jahres-Wertung für Klubs. Jeder Verein, der in den europäischen Wettbewerben spielt, sammelt dort Punkte für die Wertung. Vorne stehen logischerweise Klubs wie Real Madrid, Bayern München oder der FC Barcelona.

Sollte ein Klub, der regelmäßig europäisch gespielt hat, einmal in seiner nationalen Liga schwächeln, könnte er es über die Zehn-Jahres-Wertung noch in die Königsklasse schaffen.

Beispiel Arsenal: Der Klub ist derzeit Tabellenzehnter in England und wird die Champions League wohl verpassen. In der Zehn-Jahres-Wertung der UEFA ist Arsenal aber Elfter und damit der beste sportlich nicht qualifizierte Klub.

Arsenal würde - wenn die Regelung schon 2021 gelten würde - als Zehnter der Premier League auf diesem Wege in die Champions League einziehen. Wenn drei Plätze auf diese Art verteilt werden sollten, wären im aktuellen Szenario auch Benfica Lissabon und Borussia Dortmund in der Champions League. Es ist das Rettungsnetz für große Klubs, die sich an hohe Einnahmen in Verbindung mit hohen Ausgaben gewöhnt haben.

Tabellenzehnte aus England statt Meister aus Tschechien dabei

Die Verteilung dieser vier Plätze ist einer der größten Streitpunkte. Der europäische Ligaverband European Leagues, dem auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) angehört, hat gänzlich andere Vorstellungen. "Wir wünschen uns, dass stattdessen mehr nationale Meister mitspielen" , sagte Geschäftsführer Jacco Swart von den European Leagues im Gespräch mit der Sportschau. Die Titelträger aus der Türkei, Österreich, Dänemark Schottland oder Tschechien haben derzeit keinen direkten Startplatz in der Champions League.