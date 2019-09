1993 - München: Das erste Finale nach der Umbenennung des Wettbewerbs in Champions League fand in München statt. Olympique Marseille gewann es gegen den AC Mailand, Basile Boli schoss das entscheidende 1:0. Ein besonderes Wiedersehen gab es außerdem: Marseilles Rudi Völler (im Kopfballduell links) traf auf Frank Rijkaard (rechts), der ihn im Achtelfinale der WM 1990 angespuckt hatte. Der Legende nach versöhnten sich beide erst 1996 bei einem gemeinsamen Frühstück in Bergisch Gladbach in der Nähe von Köln.