Guardiola könnte im Halbfinale gegen Bayern stehen

Die Fans in Manchester wünschen sich zudem besonders in dieser Saison den Titel - wäre es aus ihrer Sicht doch eine passende Antwort auf die gescheiterte Sperre der UEFA gegen ManCity in der Champions League. Nach Auffassung der zuständigen UEFA-Gremien hatte City gegen die Regeln des Financial Fairplay verstoßen, der Klub ging vor dem internationalen Sportgerichtshof CAS aber erfolgreich gegen das Urteil vor.

Mit einem Sieg im Viertelfinale gegen Lyon wäre aber vorerst nur das Halbfinale erreicht, wo auf Guardiola eine besondere Aufgabe wartet: sein Ex-Klub Bayern München, der sich beim 8:2 über den FC Barcelona in sensationeller Form präsentierte.

Stand: 15.08.2020, 06:00